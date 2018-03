Guerrero: Fiscales no avalan torturas ni ilegalidades

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que los fiscales no avalarán ilegalidades ni torturas en las que incurran algunos funcionarios, en alusión a efectivos policiales que fueron acusados por hechos de vejámenes y torturas en las investigaciones de tres implicados en robo en Santa Cruz.

El 23 de febrero, tres jóvenes fueron arrestados porque presuntamente robaron una caja fuerte con 20 mil dólares, 57 mil bolivianos, joyas y documentos. Luego, una fiscal dispuso la liberación de los sindicados alegando que los mismos, antes de reconocer el hecho, habrían sido víctimas de vejámenes y torturas por parte de los policiales.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La Policía negó las acusaciones, mientras que la Fiscalía de Santa Cruz cuestionó el procedimiento policial, indicando que no hubo presencia de ningún fiscal cuando se recolectaron las pruebas y en la toma de declaraciones de los acusados, además, exámenes médicos forenses develan que los arrestados fueron víctimas de tortura.

Al respecto, el Fiscal General dijo: “El Ministerio Público no está para avalar ilegalidades, arbitrariedades que cometan otras instituciones. Hay normas procedimentales en el país, nosotros no vamos a avalar torturas, no vamos a avalar situaciones ilegales, no vamos a avalar situaciones que se hacen fuera del marco de la ley y después quieran hacer ver como si estaría en el marco de la ley”.

Afirmó que harán cumplir los derechos respetando las leyes y si algún fiscal incurrió en irregularidades en este caso será procesado.

DENUNCIA POR ROBO DE CAJA FUERTE

El 3 de enero, Blanca Mercado denunció que, durante su ausencia por viaje, delincuentes ingresaron a su casa en el condominio La Hacienda y se llevaron una caja fuerte.

El viernes 23 de este mes, tres jóvenes fueron arrestados por la Policía cuando presuntamente planeaban otro golpe y confesaron que ellos cometieron el robo.