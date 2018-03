Matkovic espera salir de Palmasola y líderes piden la extinción del caso Rózsa

Un sinfín de repercusiones generó la disposición a favor de Zvonko Matkovic de parte del Tribunal Primero de Justicia en La Paz. Líderes políticos en Santa Cruz aseguraron que la detención domiciliaria generará un respiro para la familia del implicado en el Caso Terrorismo, pero “que aún no se hizo justicia”.

Luego de ocho años de estar recluido en tres cárceles diferentes del país, acusado por el caso Terrorismo, Matkovic logró obtener libertad parcial. Una enfermedad hizo que la medida sea dispuesta por la justicia boliviana; además de la detención domiciliaria, recibió arraigo y está obligado a tener dos custodios, dos garantes y debe firmar un libro de registro cada viernes.

Ayer, el diputado Luis Felipe Dorado reiteró su respaldo a la inocencia de Zvonko Matkovic, destacó que, a lo largo de estos ocho años, “siempre mostró valentía, dignidad y fuerza” ante una detención arbitraria. Denunció que el proceso que lo mantuvo preso “fue un montaje del Gobierno para perseguir a líderes opositores”.

A su turno, Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación cruceña, espera que el caso de supuesto terrorismo se extinga y se libere a los cruceños detenidos en Palmasola.

“Fue un proceso completamente arbitrario, por lo tanto, exigimos que ese proceso se extinga, que se cierre completamente para que la justicia se reivindique porque queda claro que el Gobierno sólo lo utilizó para atacar políticamente a quienes pensamos diferente”, aseveró.

Primer día del padre

A Matkovic le negaron la libertad 21 veces. Tras conocerse la disposición judicial, su madre, Carminia Rivera, agradeció a Dios porque tendrán nuevamente la oportunidad de tenerlo en casa, aseguró que buscarán recuperar el tiempo perdido a su lado. Su hijo Milán, entretanto, dijo estar emocionado por el retorno de su padre. El 19 de marzo será un día especial para esa la familia.

Álvaro Melgarejo, abogado defensor de Matkovic, informó que resta presentar a los garantes y el domicilio donde cumplirá su detención ante el Tribunal Tercero en Santa Cruz. Tras la presentación de los requerimientos, la justicia tiene 10 días para autorizar su salida del penal de Palmasola.

Zvonko se confiesa satisfecho pero asegura que no puede hablar de felicidad. “El tiempo no me lo va a devolver nadie”, dijo al asegurar que “simplemente” se le retribuye un derecho que le fue negado hace mucho tiempo. Durante sus breves alocuciones, no duda a pedir libertad por los otros dos hombres: Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, que aún permanecen recluidos por el mismo caso y en sus mismas condiciones, “inocentes”.

A su turno, Melgarejo afirma que la solicitud fue fundamentada en que Matkovic sufre problemas de salud. “Está muy, muy enfermo. Uno tiene que enfermarse para que la justicia lo escuche”, asevera.

Entretanto, para Carlos Romero, ministro de Gobierno, la detención domiciliaria que ahora beneficia a Matkovic es “mala señal”, dice que el caso debió concluir hace tiempo.

QUEDAN DOS DETENIDOS

Matkovic fue recluido en Palmasola desde marzo de 2010, vinculado al denominado caso Terrorismo, que fue destapado en abril de 2009 tras un operativo de élite en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

En octubre de 2012, empezó el juicio oral con una lista de 39 implicados. Sólo 22 iniciaron el proceso. Los otros 17 fueron declarados en rebeldía al huir del país. Entre 2014 y 2015, seis acusados se acogieron a juicios abreviados.

Tras la liberación de Zvonko Matkovic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza serán los únicos acusados por alzamiento armado que permanecen en la cárcel.