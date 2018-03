Tras 15 años, Goni, Berzaín y víctimas de 2003 estarán frente a un jurado

Todavía no han cerrado las heridas de las jornadas sangrientas de octubre de 2003. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó en las luctuosas jornadas de la Guerra del Gas, que dejaron más de 60 muertos y 400 heridos. Todos apuntaban al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, ambos hoy en Estados Unidos (EEUU), como principales responsables.

En ese contexto, nueve víctimas, ayudadas por un grupo de abogados nacionales y de EEUU, iniciaron en 2007 un proceso que buscaba aliviar el dolor con algo de justicia, mediante la vía civil. Desde esos tiempos tumultuosos pasaron 15 años y este lunes, al fin, en la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida, se instalará el juicio oral en el que las víctimas podrán estar frente a frente con los acusados. Pero no es tan sencillo.

El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, explicó que el lunes desde las 11:00, hora de Bolivia, se conformará el jurado que recogerá los alegatos de las partes y definirá si hay responsabilidad en el caso. Este proceso puede durar hasta seis semanas, explicó. “En EEUU, la justicia es diferente que aquí. Allá no hay dilataciones. Por eso es que estoy optimista que a finales de marzo podríamos tener ya una sentencia”.

Aseguró que el equipo de juristas comprobará que el expresidente y el exministro tienen responsabilidad por los hechos de la masacre, “por la posición de gobernantes que tenían y las órdenes que han impartido, esto se va a probar con testimonios de víctimas, criterios de expertos y documentos”.

Dijo que las víctimas estarán ahí, que ya viajaron por grupos y que según la ley de EEUU, la parte acusada también tiene la obligación de estar presente.

“No va a haber ninguna confrontación entre demandantes y demandados. Pero sí van a estar ahí”, dijo Mayta, a tiempo de asegurar que la vía civil es “el escenario de justicia posible”, aunque admitió que lo óptimo sería un proceso penal, pero esto no es posible en EEUU porque la jurisdicción para ello es Bolivia. El país ya pidió la extradición de los acusados, pero este no avanza.

“Nosotros nos concentramos en nuestra demanda. La extradición es responsabilidad exclusiva del Gobierno. Después de este proceso, nosotros vamos a pensar si es que tomamos otras vías”, dijo.

Asimismo, explicó que sólo nueve víctimas de las más de 400 iniciaron el proceso debido a la dificultad que significa la situación económica y el tratamiento legal de tantas personas. De hecho, el caso no sería posible sin el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Centro de Derechos Constitucionales y una firma de abogados. “Muchos juristas trabajan pro bono, o sea sin cobrar y hasta ponen de su dinero. No hubiera sido posible sin ellos”, dijo Mayta.

¿Qué dice la defensa?

Sin embargo, como en todo, hay dos versiones de los hechos. Fuentes cercanas al MNR que conocen el caso explicaron que Mayta coordina con el Ejecutivo e informa todos los avances.

Las fuentes explicaron que los dos acusados tienen ahora los mismos abogados y enfrentan un solo caso. Inicialmente eran dos casos separados pero un juez aceptó unirlos y ordenó su traslado a Florida.

“Desde el punto de vista legal, desde el 2009 el proceso ha seguido pero con varios cuestionamientos a la causa hasta que finalmente se modificó de manera sustancial. El juez eliminó de la causa acusaciones claramente insostenibles, como genocidio, masacre sangrienta, limitaciones a la libertad de prensa, etc. Hoy ha quedado prácticamente reducido a un juicio por un solo delito importante que es “muertes extrajudiciales”. Y para esto los acusadores deben probar que las ocho muertes fueron causadas en forma intencional, o premeditada y debe saberse quién disparó”, señalaron.

Explicaron que la defensa del expresidente argumentó que este juicio no corresponde a una corte de EEUU, y además que no existen pruebas suficientes, que los delitos están mal tipificados, etc. “Todo esto hace que hoy estemos frente a un juicio que empieza con muchas dificultades para los acusadores”.

DATOS

Ven difícil extradición y hacen seguimiento

El Gobierno ve difícil que se logre extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín; sin embargo, hace seguimiento del caso y del juicio civil.

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que en ocho años no se avanzó nada en el proceso y que a pesar del esfuerzo “veo muy difícil que el Gobierno de EEUU autorice la extradición”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctro Arce, pidió a los abogados de la Procuraduría General del Estado que estén atentos y hagan seguimiento al juicio civil contra los dos acusados. Aseguró que el caso de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín está “bloqueado” por la actitud “cómplice” del Gobierno de EEUU.

DATOS Las víctimas viajaron en grupos El abogado Rogelio Mayta dijo que las víctimas que demandaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín viajaron en dos grupos a EEUU, para presenciar el inicio del juicio contra las dos exautoridades. Las víctimas partieron junto al abogado estadounidense Thomas Becker, quien llegó a La Paz en pasados días para informar sobre el juicio y acompañar a los demandantes. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Centro de Derechos Constitucionales y una firma de abogados de EEUU apoyan a las víctimas.

OPINIÓN

“Una sentencia sería un importante precedente”

Rogelio mayta Abogado de las víctimas de 2003

Sería importante que se llegue a una sentencia porque nos permitiría dejar un precedente de que hechos tan violentos no queden en la impunidad, de ahí que este proceso tiene una connotación particular porque no son sólo hechos que han dañado a determinadas personas, sino además han herido la sensibilidad misma de todo un país. La posibilidad de otros procesos siempre existe, pero también van a estar presentes las limitaciones económicas, logísticas y legales. Por el momento, sólo pudimos concretar el juicio civil. Lograr más que eso eventualmente podría haber sido más difícil. En el futuro, cada una de las víctimas también puede iniciar procesos, pero hay limitaciones como la que apunté. Todos los procesos se pueden ganar o perder pero estamos esperanzados de que se pueda armar un buen trabajo, pero la última palabra la tiene el jurado que se conformará el lunes. Hasta ahora queda un sinsabor porque lo que debería ocurrir es dilucidarse en un escenario penal, pero estamos construyendo el camino de justicia posible.

25 abogados asesoran a víctimas Según el abogado Rogelio Mayta, en total hay unos 25 juristas asesorando y llevando adelante el caso.

Goni no se pronunció “por respeto a las víctimas”

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada no se pronunció por el caso Octubre Negro “por respeto al proceso y a los familiares de quienes murieron en los hechos de octubre 2003, cuya demanda de justicia y verdad es compartida por todos”, señalaron las fuentes cercanas al MNR que conocen del caso.

La justicia “no se ha podido alcanzar en Bolivia por la manipulación de la justicia y la politización de los testimonios. Pero en EEUU no hay el componente político y no se acostumbra llevar la disputa a la prensa en sus etapas iniciales”, aseveraron.

Las fuentes explicaron que hasta aquí la justicia de los EEUU, como es tradición, ha sido sumamente favorable a los acusadores. Sin embargo, en la nueva etapa, los acusadores enfrentarán su tarea más difícil porque tienen la necesidad de demostrar con pruebas irrefutables su acusación, ya no con indicios. “Una de las últimas actuaciones del Juez fue el rechazo del informe del experto en balística que presentaron los acusadores. Esto disminuye en mucho la fuerza de la acusación”, dijo.

Asimismo, señalaron que se estima que el juicio dure unas seis semanas y que la sentencia puede ser apelada a una Corte de Distrito y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia.