Estudios exploratorios de gas se amplían a las cuencas

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó que se realizó “un cambio de paradigma” en la exploración de hidrocarburos en Bolivia, tomando en cuenta que antes sólo se exploraba el Sub Andino sur, que prácticamente es de Villamontes a Camiri y “a niveles someros”, en cambio ahora se definió con la empresa Beicip que los estudios también alcancen las cuencas; Sub Andino Sur, Sub Andino Norte, Madre de Dios, Pie de Monte y de la llanura Chaqueña

Esto, señaló el Ministro, permitirá tener una evaluación de los recursos convencionales y no convencionales, y que “en una primera estimación, la empresa francesa establece 130 TCF’s (trillones de pies cúbicos) de recursos convencionales en todo el país, mientras que en no convencionales se estaría multiplicando en casi cinco veces más”, remarcó Sánchez, citado un boletín de prensa del Ministerio.

Beicip Franlab es una de las empresas internacionales más importantes, con una experiencia de más de 45 años, con operaciones en más de 100 países del mundo.

“Hasta antes que Beicip sea parte de la estrategia exploratoria en Bolivia, no se tenía un modelo regional de todas las cuencas en Bolivia. No se tenían estudios respecto al potencial prospectivo en Bolivia. No se tenía un modelo estructural integral en todas las cuencas en Bolivia”, complementó la autoridad de Hidrocarburos. Sánchez explicó que se denomina gas convencional al gas que ha migrado de su origen para albergarse en rocas porosas, permeables y tiene capacidad de fluir sin estimulación; convirtiéndose en una de las principales fuentes energéticas para la humanidad; mientras el gas no convencional es el que permanece en la roca madre donde se generaron, como el shale oil y shale gas, con una forma diferente para su extracción. “Se diferencian en que el primero ha migrado a una roca reservorio permeable (reservorio convencional) y los primeros permanecen en la roca madre donde se generaron”, subrayó.

Respecto a los estudios realizados en la Cuenca Madre de Dios, Sánchez dijo que se realizaron dos sísmicas, en los ríos Beni y Madre de Dios. “El factor de reposición, y lo dice una de las empresas más grandes del mundo, puede ser entre el 1 a 10 por ciento. Beicip Franlab y YPFB muestran el escenario más conservador que es el 1 por ciento, pero si calculamos a un 10 por ciento estaríamos hablando de 40 millones de barriles de petróleo y 120 TCF’s de gas convencional”, complementó.

En lo que respecta a los niveles profundos en el Sub Andino Sur, de acuerdo a Beicip Franlab, existe una estimación de al menos 50 TCF’s, lo que refleja la importancia de ir a los niveles profundos en esa zona, explicó.

El jefe del proyecto de la empresa Beicip Franlab, Frederic Jean Simon Schneider, el pasado 26 de febero, aseguró que la Cuenca Madre de Dios en la Amazonía tiene un gran potencial hidrocarburífero estimado hasta en 120 TCF’s de gas convencional y 40.000 millones de barriles de petróleo, en tanto el Gobierno ratificó una política agresiva de exploración.

10_eco_pais_2_abi.jpg Luis Sánchez, ministro de Hidrocarburos. ABI