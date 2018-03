Senador Ortiz denuncia que otra vez la planta de urea está paraliza

El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, denunció que la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo se encuentra nuevamente paralizada en su producción y lamentó que el Ministerio de Hidrocarburos no autorice su visita a ese centro productivo.

"Lamento tener que informar que nuevamente he recibido denuncias confiables de que la planta de urea una vez más está paralizada, quiero reclamar que ya el 11 de diciembre informé algo similar, se comprobó que era verdad, pedí que me permitan visitar la planta de urea junto con los medios de comunicación, hasta hoy no recibo respuesta", manifestó Ortiz.

También dijo que en diciembre presentó una petición de informe al Ministro de Hidrocarburos y hasta el momento no se comunican con él. En ese sentido, demandó al Gobierno, al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y al presidente de YPFB, Óscar Barriga, a que "le digan la verdad al pueblo boliviano" sobre la planta de Urea.

"Si no tienen nada que esconder, que nos permitan ir con los medios de comunicación y visitar esta planta de Urea para fiscalizar un proyecto en el cual el Estado ha invertido más de 1.000 millones de dólares", apuntó.

Indicó que por el monto importante invertido, unos 1.000 millones de dólares, "es una gran preocupación que esto no esté funcionando".

También expresó su preocupación por el anunció que hizo el Gobierno sobre la exportación de urea al Brasil. Dijo que no hay indicios de que esto sea así.

"Si bien el Gobierno anunció exportaciones al Brasil, no hay indicios que estas exportaciones se hayan concretado, por lo cual este es un proyecto que realmente está con serios problemas y todo indica que el Gobierno está escondiendo la verdad al pueblo boliviano", remarcó.