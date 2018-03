Ven que el Gobierno quiere distraer reelección con la campaña marítima

Diversos sectores criticaron ayer el “manejo político” del Gobierno en la campaña marítima desplegada estos días en el país. A la declinatoria del expresidente Jaime Paz Zamora de viajar a La Haya con la delegación que acompañará los alegatos orales, se sumaron críticas de diputados, periodistas y analistas que señalaron que el tema marítimo está siendo utilizado para encubrir problemas internos y para distraer del tema de fondo que hoy es el respeto a la democracia.

La diputada Jimena Costa (UD) señaló que se suma a las críticas que hizo Paz Zamora y que apoya su decisión de no ir a La Haya. “El Tribunal de La Haya no va a fallar de una u otra manera si en Bolivia hay unidad o división, lo harán sobre la documentación presentada. El tema marítimo siempre tiene un uso político y ‘encubre’ los problemas internos. En ese tema es mala palabra tener opinión disidente, y pocos tienen el coraje de decir que a pesar de la causa marítima no amerita ir de ‘warura’ de un caudillo autoritario”, publicó.

En la misma línea, el diputado Luis Felipe Dorado (UD) dijo que no se debería ir a La Haya porque el Gobierno está utilizando a esa delegación para mostrar que tiene apoyo.

Asimismo, la diputada Shriley Franco (UD) criticó la falta de seriedad del Gobierno en el manejo de la demanda marítima. “Me parece inaudito que, en la recta final de la demanda marítima, actúen con tanta irresponsabilidad, preocupándose por romper un récord Guiness confeccionando banderas y buscando trasladar movimientos sociales hasta La Haya”, declaró. La activista Anna Lucía Gabba dijo al respecto: “El mar nos une, pero la reelección nos separa”.

Más dura fue la asambleísta departamental de Cochabamba Lizeth Beramendi (Unico), quien dijo que el “banderazo” es una “un show mediático para distraer el 21F y la defensa de la democracia. Están recaudando tela para su campaña del MAS, porque es del mismo color”, aseveró.

“Gallo” responde

En contacto con radio Fides, el expresidente Jaime Paz Zamora respondió las críticas del Gobierno y las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, quien el martes tildó de “político decrépito” al exlíder del MIR por su alejamiento de la delegación que irá a La Haya.

Paz dijo que “es absurdo” que se le critique por no ir a La Haya y dijo que pareciera que “hay un pensamiento único que hay que aceptar” y que eso no es bueno.

“Banderazo”

Por otra parte, el Gobierno continúa con la campaña del “banderazo” para romper el récord Guiness en apoyo a la demanda marítima y los alegatos orales que se desarrollarán entre el 19 y 28 de marzo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda.

El presidente Evo Morales señaló que la campaña superó las expectativas y que el despliegue de la gigante enseña será el sábado desde las 8:00, desde la plaza del Minero, en Oruro, hasta el sector de Apacheta, en El Alto, unos 217 kilómetros. A medio camino, en Caracollo, habrá una ceremonia interreligiosa.

AGOTAN TELA AZUL POR EL “BANDERAZO”

En los mercados de Cochabamba el stock de tela azul de tipo tafeta, bonge y raso se agotó. Algunos comerciantes reconocen que se está especulando con el precio debido a la alta demanda después de la convocatoria del presidente Evo Morales a confeccionar la bandera de Reivindicación Marítima “más grande del mundo”. Escanea el Código QR para ingresar al multimedia con los testimonios y la nota completa.