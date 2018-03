Blanco dice que la orden de aprehensión en su contra es ilegal y argumenta amedrentamiento

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, respondió molesto ante la orden de aprehensión en su contra que emitió un juez hoy y aseveró que el mandamiento es "totalmente ilegal".

En horas de la mañana, el juez Alfredo Jaimes, del Tribunal 1ro. de Sentencia Anticorrupción de La Paz, emitió un mandamiento de aprehensión contra Blanco, por no presentarse como testigo en el proceso judicial contra el exfiscal Humberto Quispe.

El fiscal Blanco aseguró que no conocía que estaba convocado a declarar. Agregó que su colega a cargo del caso, Humberto Quispe, le informó que en audiencia tampoco había un documento que acredite que había sido notificado.

"La verdad (esta situación) incomoda, pero me tiene también sin cuidado porque, primero, no es porque yo haya cometido un delito", manifestó Blanco.

Blanco señaló que de comprobarse que mandaron a aprehenderlo sin justificativo legal, esto sería un "abuso de poder" y prevaricato. "Espero que sea una metida de pata, que no sea algo serio. Imagínense, por eso tal vez nos traen gente inocente", manifestó.

Recalcó que existen personas que quieren perjudicarlo "a toda costa", y que incluso quieren hasta su renuncia, porque durante su gestión en el Ministerio Público no ha permitido injerencia de ningún tipo.

Ante esa situación, Blanco analiza iniciar un proceso por las irregularidades en torno a este caso. "No voy a permitir que a mí se me plante prueba, yo sí debería sentirme amedrentado con estas cosas, yo sí debería salir con mi capucha a decir que 'me están amedrentando, temo por mi vida, por mi familia'. Nunca lo he hecho", manifestó.

La orden quedó sin efecto según Blanco, después de que presentó un memorial ante el juzgado que emitió su aprehensión, para notificarle esta tarde a declarar.