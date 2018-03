Familia de Argentina cuenta experiencia de viaje a Bolivia: “En todos lados nos pedían plata”

Una familia de la ciudad argentina de Tartagal, en Salta, fronteriza con Bolivia, contó la experiencia que vivió durante el viaje que realizaron, en su vehículo particular, a territorio nacional.

Anahí Quinteros, junto a su esposo y sus dos hijos pequeños programaron la visita, antes del inicio de clases en ese país, al departamento boliviano de Santa Cruz.

Mediante las redes sociales, Anahí contó los momentos de "terror" que pasaron. Dijo que efectivos de la Policía de Bolivia los maltrató, los amenazó con meterlos presos y les cobró al menos ocho veces "peaje" en unos 700 kilómetros entre Yacuiba y Santa Cruz, según publicó El Tribuno de Salta.

"Acá no están en su país, acá se hace lo que nosotros decimos', me dijo un policía boliviano, así que tuve que agachar la cabeza y darle más dinero. No circulamos ni 50 kilómetros y apareció otro control. En todos lados nos pedían plata y nos ponían un sello pero lo peor fue antes de llegar a Villamontes: Nos hicieron bajar a todos, me pidieron papeles del auto, seguro, botiquín, documento de todos los que viajábamos y como no nos encontraban nada irregular, un policía agarró el papel de migración y lo escondió", expresó en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Anahí dijo que cuando llegaron a Santa Cruz se acercaron al Consulado argentino para hacer conocer la experiencia y "para evitarle a muchas familias argentinas el momento espantoso" que vivieron.

"Como ellos nos decían a cada momento, las reglas las ponen ellos y eso es muy peligroso para cualquiera", contó.