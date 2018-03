Evo le dice a periodista que parece agente chileno por preguntar sobre estrategia post La Haya

LA PAZ |

El presidente Evo Morales sugirió a un periodista que "parece agente chileno" por haber preguntado detalles de la estrategia post La Haya una vez que se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la demanda que Bolivia interpuso contra Chile el 2013.

En medio de la conferencia de prensa realizada hoy en Palacio de Gobierno, el periodista consultó si el Mandatario mantendrá el discurso conciliador que sostuvo en Chile durante el cambio de mando de sus autoridades y pidió detalles sobre la estrategia post La Haya.

"Se han cuestionado mucho las duras críticas de su parte, (pero) tomando en cuenta que usted fue con un tono conciliador, ¿usted va a bajar su tono en sus apreciaciones respecto a Chile?. El vicepresidente (Álvaro García Linera) ha anunciado (la conformación de) un equipo post demanda marítima, ¿quiénes van a conformar, ya se está conformando eso?", consultó el periodista.

El Presidente molesto señaló que siempre mantuvo un espíritu conciliador y propició escenarios de diálogo con Chile respeto a la demanda marítima y que fueron sus autoridades quienes hicieron creer que se resolvería el tema de forma bilateral.

Pidió cautela a la prensa: "Me hace pensar que podría ser un agente chileno. Al periodista que me preguntó post La Haya, quienes van a conformar, hace un momento les dije, hay temas que no vamos a manejar públicamente. Quien pregunta este tipo de preguntas yo puedo entender que es un agente chileno, quiere saber. Hay temas que no vamos a dar a conocer a la población, entonces los periodistas tienen que manejar con mucho cuidado, para Bolivia", pidió Morales.

"No es que somos conciliadores (o no), siempre hemos buscado el diálogo (...) pero me di cuenta que Chile tenía una política de dilación, dilación, por eso viene la demanda (...) a algunas autoridades hicieron creer que ya iban a resolver el tema del mar". "Dicen `ahora este conciliador´, hermanos periodistas revisen nuestro trabajo, lo que hicimos", aseguró.