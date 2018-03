Familia que vino de Argentina pagó 10 “peajes”

La familia argentina que pagó “peajes” y fue maltratada por policías bolivianos en 10 puntos de control en la ruta de Salta a Santa Cruz de la Sierra denunció los cobros indebidos que sufrió al Consulado de Argentina que está en la capital oriental.

Una de las víctimas, Anahí, contó en su Facebook: “Me dijeron que el cónsul no se encontraba pero que me iba a llamar. Por supuesto que nunca lo hizo. Me recomendaron hacer la denuncia contra la policía, pero teníamos mucho miedo”.

La familia, además, alertó a otros argentinos de no venir a Bolivia de vacaciones, por la desagradable experiencia que vivió a lo largo de 10 puntos donde los policías les exigían dinero a cambio de dejarlos continuar con su viaje.

“Nos maltrataron y nos amenazaron. Buscaban cualquier motivo para hacernos pagar”, contó Anahí Quinteros, que vivió una odisea con su familia.

Se dirigían a Santa Cruz de la Sierra pero a pocos metros de cruzar el puente Internacional se toparon con el primer control. “Nos detuvieron para ponernos un primer sello en la documentación de migraciones”, contó Anahí y detalló que allí comenzó el calvario.

“Una mujer uniformada me dijo: ‘Para sellar el papel tiene que darnos su voluntad’, yo no entendía muy bien a qué se refería. Finalmente, le di 50 pesos”, dijo.

LA HISTORIA SE REPITIÓ

“Nos hicieron bajar a todos, me pidieron papeles del auto, seguro, botiquín, documento de todos los que viajábamos y, como no nos encontraban nada irregular, un policía agarró el papel de migración y lo escondió”, dijo Anahí.