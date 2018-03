Yupanqui: “En menos de una hora quedé viuda y mi hijo, huérfano”

“En menos de una hora cambió toda mi vida, dejaron a mi hijo huérfano de padre cuando tenía un año y unos meses, quedé viuda a dos años de haberme casado, además de ser considerada por la familia de mi esposo culpable de que (él) haya salido ese fatídico 9 de octubre de 2003”, relató a Los Tiempos Hilda Yupanqui, una de las afectadas de la denominada “Guerra del Gas”.

Esta es una de las tantas historias que dejaron esos días luctuosos y que se cobraron la vida de más de 60 personas, además alrededor de 400 resultaron heridas, moradores diferentes sectores de la urbe alteña y La Paz.

A casi 15 años, los recuerdos de los familiares de las víctimas son heridas que aún no cierran. Yupanqui detalló ese día fatal, además aclaró que su fallecido esposo no participó de las movilizaciones registradas esa época.

“Yo perdí a mi esposo, Ramiro Vargas. Él tenía 22 años el 2003, tenemos un hijo que en ese tiempos tenía un año. Le dispararon en la cabeza con arma de fuego, tuvo una muerte instantánea, le dispararon en Senkata, en la Zona Franca”, dijo la viuda.

Señaló que todo este tiempo ha estado sobreviviendo, “he tenido que aprender de todo, aparte de que mi familia se ha destruido, porque la familia de mi esposo se alejó. Hemos tenido problemas”, describe.

“Él (Ramiro) no estaba participando en la marcha, no estaba en las marchas, ese día era el 9 de octubre del 2003, en la mañana salimos a la cancha de mi zona, vivíamos en la casa de su papá”, relató.

Recuerda que “en la mañana salimos a dar una vuelta por la cancha y ahí había gente que comentaba que en el puente Bolivia -a unas tres cuadras de donde vivíamos- había militares y nos venimos a la casa”.

Entonces, un amigo le pidió a Ramiro que se encuentren en la esquina para dar una vuelta. Se cambió, se puso zapatos y le dijo a su esposa que iría a La Paz, era casi mediodía.

Hilda explica que esa fue la última vez que lo vio con vida. “Se despidió para decirme que iba ir a ver, pasó una hora y aparecieron unos hombres cubiertos de sangre que estaban buscando al familiar de alguien”.

“Yo salí enojada porque esas personas estaban pura sangre y con botellas de agua, que pensé que era bebida; me he enojado y les digo: ‘qué están buscando’ y me responden: ‘estamos buscando a algún familiar de Ramiro’. Es ‘mi esposo’ (llora) y para qué le están buscando, pregunté y me dijeron que estaba herido en el puente y que quieren que lo recojan”.

Explica que asustada busca a su cuñada Corina para pedirle que cuide a su hijo Gabriel que estaba durmiendo en su cuarto.

“Agarro su ropa de mi esposo, salgo a buscar y en la esquina de mi casa me encuentro con el papá de Ramiro y me dijo: ‘está muerto’. Yo no lo podía creer porque no había pasado ni una hora de lo que se fue. Ya no se encontraba donde me indicaron y fue llevado a otro lugar, al Hospital Corazón de Jesús”, refiere.

Pasó todo en menos de una hora. Recordó que fue al hospital a pie, fue por el puente Bolivia, señala que había como 10 militares disparando, que estaban sobre tanques, gases lacrimógenos... con todo, Hilda había llegado al hospital y en la capilla del mismo estaban varios cadáveres.

“Cuando lo vi me puse mal, llorando y le he pedido que se levante, pero no lo hizo”, recordó compungida.

EVO Y EL MALLKU, APUNTADOS POR GONI

En la semana que comenzó en Florida el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada, sus abogados mencionaron que los verdaderos responsables de los hechos de octubre negro son el actual presidente Evo Morales y el exdirigente Felipe Quispe, “El Mallku”, que alentaron y llevaron el conflicto hasta una masacre.

Sin embargo, la defensa de las víctimas señala que hubo órdenes del Gobierno para usar la Fuerzas Armadas contra los civiles y que Goni y su Ejecutivo nunca pensaron en la posibilidad de diálogo con los sectores movilizados, desoyendo advertencias.

DATOS

Tras 11 años, comenzó el juicio a “Goni” y Sánchez Berzaín. El pasado 5 de marzo, comenzó en Florida el juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, tras 11 años de trámites.

Juicio civil no conlleva cárcel ni extradición. Abogados expertos aclararon que el juicio contra Goni, en caso de salir favorable, sólo podrá conseguir una indemnización económica para las nueve víctimas, no así cárcel para el expresidente ni extradición. Sin embargo, serviría de antecedente.

67 testigos convocaron las partes del juicio. Se trata de 49 testigos de la defensa de las víctimas y 18 por parte de los demandados. Esta semana declararon 15, todos de la parte demandante.

Goni y Berzaín declararán esta semana. Según fuentes que siguen el caso, esta semana terminará la ronda de declaraciones de la parte demandante, entre los que se prevé que estarán el expresidente y su exministro. Luego comenzarán las declaraciones de testigos de la parte acusada.

“ESPERAMOS JUSTICIA POR TODO EL SUFRIMIENTO”

Yupanqui mencionó que ante el proceso que se le sigue a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín lo que esperan los familiares es que se haga justicia, que lo extraditen al país para que sea juzgado penalmente.

“Yo espero que haya justicia por todo el sufrimiento que nos ha traído a muchas personas, a personas que hemos perdido familiares, a nuestros esposos, a sus hijos, han perdido a sus papás, entonces, nosotros esperamos justicia y eso abre la posibilidad de que lo extraditen”, manifestó.

Dijo que salió adelante por su hijo. “Yo he seguido luchando por su papá, porque él no ha muerto en un accidente o porque estaba enfermo ha muerto porque lo han matado por arma de fuego, le han disparado en la cabeza”.

Actualmente, Hilda tiene 39 años y su hijo 15, que perdió a su padre cuando no todavía no caminaba ni emitía palabras, sólo balbuceos.