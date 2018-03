Convocan a defender Adepcoca tras toma de su sede en La Paz

Un comité ad-hoc intervino ayer la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz aduciendo supuestos manejos económicos irregulares de la dirigencia de esa institución.

De inmediato, el presidente de la asociación de cocaleros de los Yungas, Franklin Gutiérrez, denunció que el Gobierno está detrás de esta acción que calificó de ilegal y anunció que las bases se movilizarán desde las cero horas de hoy para retomar el control de Adepcoca.

Edgar Burgoa se presentó como presidente del comité ad-hoc que propició la intervención por supuestos manejos económicos irregulares.

“En Adepcoca no se administra mil o 10 mil bolivianos, sino un millón de bolivianos para arriba, y la dirigencia no ha presentado un informe que respalde el manejo de una cantidad de esa magnitud”, dijo Burgoa.

Por su parte, Gutiérrez aseguró que el informe económico fue presentado y aprobado por unanimidad por los delegados que asistieron a la asamblea de esta fin de semana, que además ratificó para una nueva gestión al directorio que preside.

Mientras el Comité ad-hoc anunció que convocará a nuevas elecciones en un plazo de 30 días, la dirigencia de Adepcoca dijo que en las próximas horas retomarán el control de su sede ubicada en la zona de Villa Fátima.

“Hemos convocado al 100 por ciento de bases que llegarán a la ciudad de La Paz a partir de las cero horas de este martes”, dijo Gutiérrez a los medios de comunicación.

DENUNCIAN INJERENCIA DEL MAS

El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas, Sergio Pampa, denunció que dirigentes cocaleros del norte paceño, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), están detrás de la toma de las instalaciones de la institución.

“Me parece que no les gusta que nosotros defendamos a los Yungas, me parece que no les gusta que pidamos desarrollo para los Yungas ante este Gobierno; eso les molesta. Y ellos quieren entregar la institución al Gobierno”, acotó.

EL GOBIERNO NIEGA SU INTERVENCIÓN EN CONFLICTO

El viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Froilán Luna, negó ayer que el Gobierno haya participado en la intervención de las oficinas de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, tal como acusó el presidente de esa institución, Franklin Gutiérrez, y ofreció ser mediador para solucionar el conflicto que aqueja al sector.

“No sé por qué está declarando en ese sentido (Franklin Gutiérrez), porque nosotros como Gobierno no podemos estar involucrados en el tema de las organizaciones sociales, productores de la hoja de coca”, enfatizó Luna en contacto con radio Compañera.

Gutiérrez acusó al Gobierno de promover una división al interior de su sector para sacarlo del cargo y anunció una “masiva marcha para mañana martes en defensa de la institución”.

Al respecto, el Viceministro de la Coca remarcó que se trata de un conflicto interno de socios de Adepcoca, en el que nada tiene que ver el Gobierno; sin embargo, dijo que si ya acabó la gestión de Gutiérrez, lo que corresponde es convocar a elecciones. “También tengo entendido que dijeron ellos que se ha cumplido la gestión de Franklin Gutiérrez; por lo tanto, tiene que llamar a elecciones departamentales, que es lo que corresponde cuando uno fenece su mandato”, precisó.

Luna lamentó que la directiva de Adepcoca convoque a una movilización porque perjudica el trabajo de sus socios, y acusó a Gutiérrez de mover gente que ocasiona hechos de violencia, aunque no precisó cuáles.