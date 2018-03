Tras ejecución, Evo amplía las facultades de militares

El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, dijo anoche que la lucha contra el contrabando “pasó a otro nivel” porque las personas que se dedican a este ilícito ya no buscan recuperar sus mercancías ilegales, sino acabar con las vidas de los funcionarios de la Unidad de Control Aduanero (UCA).

Por lo mismo, tras la ejecución de los dos sargentos el pasado domingo en Sabaya, el presidente Evo Morales informó que remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permite a los militares aduaneros a combatir y abatir a los contrabandistas con armamento más sofisticado.

Morales explicó que el artículo 4 de la normativa dice que los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía que participen en operaciones de contrabando “están exentos de responsabilidad penal cuando por fuerza mayor en el ejercicio de su cargo y cumpliendo sus funciones constitucionales hubieran afectado un bien jurídico para garantizar la efectiva realización de un operativo en la lucha contra el contrabando”.

Además dijo que el artículo 5 de la propuesta indica que: “en caso de ilícitos flagrantes de contrabando, las FFAA tendrán la facultad para practicar aprehensión y arresto”.

En tanto, Zabaleta señaló que “esta ley autoriza a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a responder proporcionalmente (a los contrabandistas). Los dos sargentos iban armados simplemente con una pistola y con un lanzagranadas de gas; bueno, ahora vamos a salir con armamento largo y, si es necesario, explosivos para responder la misma forma que sean atacadas nuestras fuerzas”.

Aclaró también que el proyecto de ley plantea la modificación de las penas para este tipo de delitos. “Se están subiendo las penas en un 40 por ciento aproximadamente. Por ejemplo, algunas penas que eran de tres años se están subiendo a cinco, y en otros casos se está doblando a seis años”.

Zabaleta también indicó que se reforzarán los equipos de comunicación en los funcionarios que trabajan en la Aduana al igual que los militares y policías que prestan sus servicios en la lucha contra el contrabando.

DATOS

Militares mueren por disparo en la cabeza. El informe forense señala que la causa de la muerte de los sargentos Vladimir Siñani Ticona y Fidel Chávez fue por impactos de bala en la cabeza.

Comisión de fiscales investiga el caso. La Fiscalía de Oruro encomendó a cuatro fiscales hacerse cargo del caso.

Abandonan el vehículo en Sabaya. El vehículo en que fueron emboscados los militares fue abandonado por los contrabandistas.

OPINIONES

"El Estado debe respaldar mucho más a la ANB, desde los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tomando en cuenta que muchas veces los contrabandistas están mejor pertrechados y armados que nuestra ANB". Gary Rodríguez. Gerente General IBCE

"Él era muy bueno, siempre tenía ganas de salir adelante, estudiar otras carreras. La última llamada que me hizo sólo escuché que él estaba hablando de disparos y ya no he vuelto hablar con él". Anahí Alá Gutierrez. Viuda de Fidel Chávez