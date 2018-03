Fiscalía investigará caso de racismo e insultos de mujer a otra de pollera

LA PAZ |

El Ministerio Público abrirá de oficio una investigación por los presuntos delitos de racismo y discriminación en Santa Cruz contra una mujer que insultó a otra por su condición indígena y su procedencia. Mientras que el Gobierno condenó el hecho.

"Ministerio Público abre de oficio investigación por Racismo y Discriminación en Santa Cruz. El caso tiene que ver con los insultos a una mujer de pollera en un micro de la línea 75 en la capital oriental", informó la institución a través de su cuenta de Twitter.

Ayer circuló en las redes sociales un video en el que se ve a una mujer de vestido con gafas oscuras sentada en un micro en Santa Cruz que de manera grosera y altanera agrede verbalmente a otra fémina de pollera y que está parada cuidando sus bolsas.

La mujer de manera prepotente le reclama porque está parada, le hace alusión a su procedencia "colla".

"De aquí soy, no soy colla. ¡Carajo!" exclama; mientras su interlocutora le responde. "A mí qué me importa, señora. Que sea colla o que sea camba, a mí qué me importa".

Además la mujer de vestido le manda a callar "¡Cállate, no estás en el mercado estás en el micro! ¡Te callas!", además le hace referencia al vestir de pollera de la fémina.

El video dura un minuto y seis segundos, fue filmado por alguna otra persona que está al frente de la mujer de vestido y es evidente que graba de manera no muy evidente.

Los ministros de Comunicación y Educación, Gisela López y Roberto Aguilar por separado condenaron la discriminación y racismo que ejerció la mujer cruceña contra la otra señora que con voz más calmada respondía a las agresiones verbales.

"Se ha visto de la manera más sorprendente que una persona discrimine a otra solamente por su procedencia y por su condición cultural (...). De hecho tiene que ser investigado (...) tiene que asumirse una acción del Ministerio Público", afirmó Aguilar.

Por su parte la ministra López dijo que esta es una actitud recurrente en Santa Cruz y en el resto del país, lamentó que a pesar de la Constitución Política del Estado y de la Ley contra el Racismo y Discriminación continúan estas actitudes. "Pienso que las autoridades competentes tienen que tomar cartas sobre el asunto", sostuvo.

El líder opositor Samuel Doria Medina también se manifestó respecto al tema. "Expreso mi repudio por el acto de racismo que ha sido filmado y difundido en las redes en las últimas horas. El racismo debe condenarse y erradicarse ocurra donde ocurra. #Democracia #Ciudadanía", escribió en su Twitter.