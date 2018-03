Un grupo de reos vivía en medio de lujos, armas y drogas en Palmasola

Mabel Pericón

Con armas de fuego y garrafas utilizadas como disparadores de fuego resistieron los reos al continente policial que ingresó ayer a las 4:00 de la madrugada al penal de Palmasola, específicamente al pabellón PC-4, uno de los sectores donde los uniformados no tenían permitido el ingreso.

El reo Víctor Hugo Escobar, alias Otti, junto con sus “guardias” (varios fallecieron) habría dirigido el enfrentamiento a la Policía. Minutos antes del tiroteo, los niños y mujeres fueron desalojados del recinto, algunas se resistieron, pero la Policía tuvo que utilizar la fuerza para sacarlas.

A diferencia de otros operativos, éste fue sorpresivo porque incluso los policías que custodiaban la cárcel no sabían de la intervención de grupos tácticos de la Policía.

Pasadas las 5:00 de la mañana, se registra el punto más álgido del choque entre policías y reos. Se escuchan gritos y la detonación de gases dentro del penal de Palmasola. En tanto, en las afueras, las esposas de los reos que fueron desalojadas del penal y demás familiares exigían que concluyera la requisa.

Aproximadamente a las 6:15 de la mañana, se inicia la evacuación de los heridos y ya surgen trascendidos sobre personas fallecidas. El primer herido en ser identificado fue el mayor Julio César Baldivieso, comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop), que presentaba una herida de bala en el lado izquierdo de su abdomen. Junto a otros uniformados y reos, fue trasladado al Hospital Francés de la capital oriental.

Una vez que concluyó el cruce de fuego, cerca de las 10:30, autoridades del Gobierno y de la Policía convocaron a una conferencia de prensa, en la que se confirmó el deceso de siete reos, además de policías heridos con arma de fuego y policontusos.

Entre las imágenes que se difundían desde dentro del penal, se observaron revólveres de los reos en el suelo, plantas de marihuana, cientos de garrafas, así como celulares, desde los más modestos hasta los más modernos.

También se encontraron varios electrodomésticos como televisores de alta definición, refrigeradores, celulares, computadoras e incluso instalaciones de antenas satelitales.

El fiscal Lorgio Viveros señaló que el Ministerio Público observó el operativo. En los ambientes había karaokes, billares, futbolines y otras diversiones que mostraban una serie de privilegios con los que vivían los internos dentro del penal, informó.

Viveros también aseguró que se filtró información para que los internos tomaran previsiones y enterraran armas dentro del penal, aspecto que aún es requisado por la Policía.

Pasadas las 11:00 de la mañana, se produjeron amagos de enfrentamientos entre las parejas de los internos, que se apostaron en afueras de Palmasola con la Policía. Exigían que les permitieran ingresar al recinto para conocer la situación de sus esposos; no obstante, la actitud agresiva que ejercían desencadenó en una nueva gasificación y el desplegué de la Policía montada y de canes.

Antecedente

La intervención se dio después de que la pasada semana se registrara un motín de reos, que tuvo como pretexto la molestia de los reos que no querían cumplir las leyes y exigían quedarse con sus hijos dentro de la cárcel, vulnerándoles el derecho a crecer en libertad.

Esta situación permitió desvelar las verdaderas intenciones que tenía la “rosca” que mandaba hasta hoy en Palmasola, que quería el poder hegemónico de los reclusos así como de los cobros irregulares para costear los lujos que hay en el recinto en el que se encuentra un tercio de la población penal del país.

La Policía secuestró 764 garrafas y 188 celulares a los reos de Palmasola.

Los reclusos tenían más de 85 armas blancas, 8 revólveres, una arma larga y dos granadas de guerra.

Los uniformados hallaron 115 plantines de marihuana y una destiladora de alcohol en Palmasola.

OPINIONES

"El operativo tenía como fin desmantelar estos grupos para evitar el eventual enfrentamiento entre los mismos, que hubiera podido dejar como resultado decenas de reclusos muertos". José Luis Quiroga. Viceministro de Régimen Interior "Anticipamos la presencia de armas y acopio de garrafas de algunos internos. Pedimos se precautele la vida de las personas para que los policías y autoridades actúen con prudencia sin desconocer la real y difícil situación". David Tezanos. Defensor del Pueblo

ANÁLISTAS

Luis Saint. Coordinador Nacional de Pastoral Carcelaria

“Hay un caos total en la administración de cárceles”

Conozco bastante a nivel nacional, he visitado varias cárceles como encargado, sobre todo he visitado las cárceles más abandonadas. Puedo decir que hay una indisciplina total, casi un caos total en la administración de las cárceles, donde dominan los presos que son más pudientes, más influyentes y la Policía simplemente resguarda desde afuera la seguridad de los presos, pero internamente está gobernado por los mismos presos.

Una cosa que hay que hacer es que el Estado, el Gobierno debería haber invertido (en este tema) en vez de hacer otras cosas secundarias, que son de política, más bien crear, construir infraestructuras mucho más adecuadas, no bajo el slogan de cárcel modelo, no existe, no se hace. De verdad crear cárceles donde haya un lugar para educarse, donde haya secundarias, técnico superior, universitario.

Jorge Antonio Sueiro. Exdirector Nacional de Régimen Penitenciario

“Se necesitan personas capacitadas, no un policía”

Hay que tener en cuenta que en las cárceles se administran personas, no se administra una barda ni un espacio físico, hay que tener mínimo conocimiento de esos comportamientos. Cosa que no existe en Bolivia, hablando desde el nivel más bajo hasta el de más arriba.

Las Naciones Unidas, en todo lo que se refiere a la normativa penal, establece que la administración necesita personas capacitadas para administrar personal penitenciario, no un policía que con una escuela básica le dan un pito y sale a la calle a dirigir el tránsito y después llega a alguna situación de confrontación del pueblo de manifestaciones.

(Los policías) establecen usos y reglas, y las reglas que les favorece a ellos, es lo que produce cierto dinero.

Esos televisores, esas armas que entran en una situación de encierro, ellos (policías) mismos lo patrocinan porque se tienen unos aranceles y cobros por cualquier utensilio que no está permitido en una situación de encierro.

Ellos mismos son los culpables, ellos mismos que crean esto, ellos mismos van a reproducir todo el tiempo esta situación de zozobra entre reos y policías.

No le echemos la culpa a ninguna otra persona, al Gobierno, como hacen los medios, echémosle la culpa al Gobierno por el interés, por la falta de cooperación y todo eso. Los demás países en América Latina han buscado un progreso, pero en la forma administrativa.

Debería darse un indulto de forma masiva para establecer alguna forma de eliminación del hacinamiento, pero no vamos a eliminar del todo, en parte y se buscará como hacer infraestructura.