Montaño dice que declaración de expresidentes chilenos es una derrota anticipada

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que la declaración de expresidentes chilenos de que no aceptarán “fallos creativos”, es una “derrota anticipada” y que pone en vilo el compromiso de aceptar la sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia de (CIJ) La Haya sobre la demanda marítima.

“Hay muchas contradicciones. Pero el problema de esta declaración es que pone en vilo, anticipándose a una posible derrota. Y poniendo en vilo el compromiso de respetar el derecho internacional. No es cualquier declaración. Se está diciendo que si un fallo es de un tipo no se va a acatar. No es cualquier cosa”, dijo Montaño.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La legisladora se refirió a los dichos del expresidente Eduardo Frei, quien después de una reunión con el mandatario Sebastián Piñera, sostuvo que “no estamos dispuestos a aceptar, como en otras oportunidades, fallos con mucha creatividad, con mucha imaginación, pero que no respeten lo que son los acuerdos y los tratados”.

Bolivia y Chile presentarán sus alegatos orales ante la CIJ desde este lunes 19, en la última fase del juicio por la demanda marítima.