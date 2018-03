Mujer acusada de discriminar a otra de pollera: “Yo no soy esa persona”

Este martes circuló un vídeo en el que se observa a una mujer que agrede verbalmente a otra de pollera, por su condición indígena y su procedencia.

El hecho generó la reacción de varios usuarios que comentaron y compartieron las imágenes e inclusive identificaron a la fémina como Rosa Borda Justiniano o Ramona Borda Justiniano.

Esta tarde una mujer, con su carnet de identidad en mano, se presentó ante la Asociación de Derechos Humanos de Santa Cruz para pedir ayuda.

La misma se identificó como Rosa Borda Justiniano, quien dijo que no es la que aparece en el vídeo filmado por otro pasajero en un vehículo de transporte público.

"No sabíamos a dónde ir para pedir ayuda (…) Yo no soy esa persona que están acusando (...) Me han mellado, me han pisoteado, han utilizado mi nombre y mi fotografía ha circulado por todos lados", expresó.

En ese sentido, pidió aclarar el caso y limpiar su imagen. "He recibido mil ofensas por las redes sociales (...) Yo quiero que se aclare y pido que busquen a la persona indicada", manifestó.

#deÚtimo:

Doña #RosaBorda, demuestra que no es ella la del vídeo del hecho de discriminación suscitado en un micro en #SantaCruz . Ese vídeo destrozó su prestigio de mujer respetuosa del otro, humilde y trabajadora de #Cotoca afirma.

Vídeo de @ivanariasduran pic.twitter.com/3Jb3P28Lmj — RC Noticias Bolivia (@rcbolivia) 15 de marzo de 2018

En las últimas horas, varias autoridades de Estado se refirieron al hecho, entre ellos el primer mandatario Evo Morales, quien lo condenó y aseguró que debe ser sancionado con todo el peso de la ley.

Asimismo, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, aseguró hoy que la "derecha fascista" boliviana es impulsora de actos de racismo y discriminación "que no son propios de una sociedad democrática".

Por su parte, el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, explicó que el Gobierno apoyará con abogados a María Janco, la mujer que fue agredida verbalmente en Santa Cruz por su condición indígena y su procedencia.

Sin embargo, en las redes sociales comenzaron a surgir cometarios y publicaciones que califican al vídeo y al maltrato verbal como algo "montado" y "falso".