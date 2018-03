Mujer que sufrió discriminación relata el momento en el que fue agredida

María Janco, la mujer que fue agredida verbalmente en Santa Cruz por su condición indígena y su procedencia, relaró hoy el momento en el que fue discriminada por otra señora al interior de un bus de transporte público.

En una entrevista con la red Unitel, María aseguró que está orgullosa de sus raíces y de la labor que desempeña cada día como comerciante de frutas. “Cómo me va a discriminar en mi país, en mi Bolivia. Yo muchas veces viajé a otros países y con los brazos abiertos me reciben. Las mujeres con pollera tenemos valor”, dijo.

María cuenta que se dirigía a la feria Barrio Lindo cargada de sus bolas plásticas y que cuando intentó sentarse al lado de la otra mujer comenzó a recibir insultos.

“Yo no le toque de ninguna manera, ni con mi pollera, ni le pise a la señora. Yo directamente estaba por sentarme en ese asiento vacante y entonces me dice que no voy a sentar y que las collas son atrevidas”, relata María Janco.

El presidente en ejercicio, Álvaro García, dijo hoy que se aplicarán todas las sanciones correspondientes contra la mujer que agredió verbalmente a la señora de pollera. “Cualquier acto de racismo va a ser castigado, denunciado y sancionado”, añadió.

“Vamos a aplicar la ley y vamos a pedir a las autoridades encargadas competentes que se apliquen las penas máximas contra este caso y cualquier otro que vaya a surgir en otras regiones del país”, afirmó el mandatario.

Finalmente, María pidió que su agresora que se presente para que dé su versión y explique el porqué de los insultos y malos tratos.