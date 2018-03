Costas lleva invitados a La Haya y Gobierno critica “proselitismo”

El alcalde de Cochabamba José María Leyes y el senador Óscar Ortiz irán a La Haya para los alegatos orales de la demanda marítima por invitación del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Este hecho fue criticado por el Gobierno. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que los máximos dirigentes de Demócratas hacen “proselitismo”.

El secretario ejecutivo, Álex Contreras, aclaró que Leyes viaja con recursos propios y se ausentará ocho días de nuestro país, con licencia sin goce de haberes. “La posición del Gobierno autónomo municipal es que estamos asistiendo no por Evo Morales, no por el MAS, sino por la reivindicación marítima. Todos los recursos del Alcalde son propios y se está solicitando una licencia sin goce de haberes”, dijo Contreras.

“Lógicamente vamos a estar escuchando, vamos a hacer fuerza, vamos a asistir acompañando el sentimiento del pueblo boliviano”, manifestó, por su parte, Costas en contacto con los medios.

En tanto, el Ministro de la Presidencia instó ayer a los opositores Costas, Leyes y Ortiz a no mezclar la demanda marítima boliviana con el proselitismo político partidario.

Costas es parte de los 26 invitados oficiales que fueron designados por el Gobierno para acompañar la fase de alegatos, sin embargo Leyes y Ortiz no están en esa lista.

“Al señor Óscar Ortiz, al señor José María Leyes y lo mismo para Costas, bienvenidos a la demanda marítima, lo que Bolivia está trabajando años, pero queremos decir que no es bueno hacer proselitismo partidario con la causa marítima, que es común a todos los bolivianos”, dijo el ministro Rada.

Costas también envió una nota al canciller Fernando Huanacuni para informarle que será acompañado por Leyes y Ortiz.

Por otra parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón Aliaga, viajará a La Haya en representación del órgano judicial, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Revilla, quien declinó la invitación debido a su estado de salud.

Chile debe acatar fallo

Por otra parte, autoridades nacionales lamentaron declaraciones de sus pares chilenos que pusieron en tela de juicio si Chile acatará el fallo de la CIJ.

El vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, dijo que es preocupante que Chile adelante que no están dispuestos a acatar el fallo de la CIJ si no es favorable a ellos. “En otras palabras, nos están diciendo ‘si el fallo me gusta lo acataré y si no me gusta no acataré’”, señaló en entrevista con Fama, Poder y Ganas. En la misma línea, la presidenta de la Cámara de

Diputados, Gabriela Montaño, dijo que la posición expresada por los expresidentes de Chile es una derrota anticipada.

Ambos hacían referencia a las palabras del expresidente chileno Eduardo Frei, quien dijo que su país no aceptará “fallos creativos”.

DATOS

Evo dice que Bolivia sufre encierro histórico. El presidente Evo Morales tuiteó ayer que Chile “nos sometió al encierro más largo e injusto de la historia de la humanidad”.

Concejal del MAS dice que Leyes es un colado. La concejal de Cercado por el MAS, Celima Torrico, dijo que el alcalde José María Leyes “se está colando” a la delegación oficial que viajará a La Haya.

Delegación boliviana estará el domingo. La delegación boliviana que acompañará los alegatos estará completa el domingo. Son 26 invitados especiales.

Delegación chilena viajará por grupos. Según medios chilenos, la delegación de legisladores de su país viajará en dos grupos a La Haya para los alegatos.

Alegatos comienzan el 19 con Bolivia. Los alegatos orales se desarrollarán entre el 19 y 28 de marzo. Bolivia iniciará esta fase a las 5:00 del lunes 19 y continuará el 20.

Evo se reunirá con Rajoy y el Rey de España. El presidente Evo Morales llegó ayer a España y hoy se tiene previsto que se reúna con el presidente Mariano Rajoy y el Rey de España. Mañana sábado parte a La Haya.

AMPUERO DICE QUE HAY UNIDAD EN SU DELEGACIÓN

El canciller chileno Roberto Ampuero aseguró ayer que los legisladores que irán a La Haya y que representan a diferentes partidos políticos han puesto de manifiesto que “reina la unidad y prima una convicción de que los intereses de Chile se defienden por todos los chilenos”. En ese sentido, remarcó: “Nada nos podría obligar a ceder territorio”.

Las declaraciones las hizo ayer tras reunirse con la delegación. Tras el encuentro, el excandidato presidencial y senador independiente Alejandro Guillier, quien el miércoles habló de la posibilidad de un canje territorial, ayer mencionó escuetamente que el grupo chileno va a La Haya con una posición unitaria.

Ampuero aseguró que Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar, pero “sin que lleve a la obligación de negociar”.

OPINIÓN

Carlos Alarcón. Abogado constitucionalista

El Consejo de Seguridad obligaría a Chile a cumplir fallo

Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son de cumplimiento obligatorio y coercitivo y cuando la parte que tiene que cumplirla no lo hace, es el Consejo de Seguridad el encargado de darle un cumplimiento coercitivo.

Si el fallo es favorable al país y Chile no quiere cumplir, tendría que acudir al Consejo. No hay plazos para acudir, dependiendo que si Bolivia considere si Chile cumple o no. Es una alternativa. Bolivia tiene que acudir al Consejo si ocurre.