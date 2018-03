García se enreda con denuncia de racismo

El vicepresidente Álvaro García Linera tuvo problemas para explicar ayer las contradicciones del Gobierno en cuanto a su actuación a denuncias de contradicción. La autoridad salió en conferencia de prensa a denunciar el caso de la mujer de pollera que fue víctima de racismo en Santa Cruz, y luego fue consultado por los periodistas sobre los casos en los que personeros del Gobierno cometieron actos discriminatorios.

García Linera proyectó dos videos en el hall de Palacio de Gobierno, uno sobre la mujer de Santa Cruz que agrede verbalmente a otra de pollera en un bus de transporte público en Santa Cruz, y otro sobre arengas políticas en contra Evo Morales y el MAS de un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos cuya autoría atribuyó a la derecha. A continuación anunció que se sancionará la agresión cometida en Santa Cruz y pedirá “se apliquen las penas máximas contra éste y cualquier otro caso”.

Posteriormente, cuando abrió el espacio para las preguntas de la prensa, un periodista de ANF recordó que este tipo de manifestaciones “ocurren no sólo en Santa Cruz sino en otros lugares del país, pese a que existe una ley que parece que no se está cumpliendo y tiene dificultades para su aplicación”.

García Linera respondió que por eso mostró el video político, porque hay corrientes de “derecha fascista” que promueven este discurso, en distintos sectores sociales y en distintas regiones, y le están haciendo un gran daño a la convivencia de los bolivianos.

La segunda pregunta, lanzada por un periodista de Erbol, cuestionó “el doble discurso del Gobierno”, por qué no se sancionó al Viceministro de Descolonización cuando agredió a una mujer en los actos del 21F y si “¿No se debería actuar con la misma vara?”, cuestionó el reportero.

El Vicepresidente le respondió con otra pregunta: “¿De qué medio es usted? El periodista le dijo: “de la red Erbol”. “Con razón”, retrucó el Presidente. “Usted ya está valorando, yo no he visto a un miembro del Gobierno decir que por tener un color de piel o por tener un tipo de traje no tiene derecho”, dijo.

A continuación, el periodista de El Deber preguntó si se sancionará con el mismo rigor a los responsables de otro video que muestra hechos de discriminación en El Alto. Y García Linera se extendió en su respuesta, “Sí, vuelvo a decir, éste es un tema transversal a las regiones”, dijo.

Luego, un periodista de La Razón preguntó si se va a tomar alguna acción contra una legisladora del MAS que lanzó un bolo de coca a un diputado de la oposición. García no respondió.

Finalmente, la periodista de El Diario le consultó sobre sus declaraciones que hacen referencia a “clase media decadente”, a lo que el vicepresidente respondió Visiblemente molesto: “Lo que yo he hecho es una descripción objetiva sociológica (…) Que usted no conozca eso, no puedo… es decir, lo entiendo, pero una ‘googleada’ le aclara”.

DATOS

Piden pena máxima contra racistas. El vicepresidente Álvaro García pidió pena máxima a la persona que cometió racismo contra la mujer de pollera.

Mujer dice que las polleras tienen valor. María Janco, la mujer que fue discriminada en un bus, aseguró que nunca le habían tratado tan mal.

Iglesia lamenta que se aproveche para insultar. La Iglesia católica lamentó que algunas personas de origen indígena aprovechen cuando están en el poder para insultar a sus contrarios.