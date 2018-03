Carlos Mesa: “Nuestras diferencias no quitan un milímetro nuestro objetivo”

El expresidente Carlos Mesa aseguró que el objetivo de Bolivia de “la vuelta al mar con soberanía” es una causa que ha logrado dejar en suspenso diferencias internas y se ha afirmado como una política de Estado incuestionable.

A pocas horas del inicio de los alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en los que participará como parte de la delegación boliviana, el también vocero de la causa marítima aseguró que las diferencias internas no afectan un milímetro el objetivo de retorno al mar con soberanía. En entrevista con el diario El Mercurio de Chile, el exmandatario se refirió a los alegatos que comenzarán hoy en la CIJ.

En esta línea, sobre los alegatos orales, Mesa se mostró confiado en que la sentencia de La Haya sería favorable para Bolivia.

- ¿Qué quiere realmente Bolivia de Chile? Porque una cosa es la que se plantea en la CIJ, que es la obligación de negociar, pero otra es el objetivo final de su país.

-La demanda boliviana es muy clara, y no es ambigua ni equívoca en ningún caso. La demanda boliviana dice dos cosas, que son complementarias. La demanda sostiene que Bolivia pide a la CIJ que diga a Chile que debe sentarse a negociar con Bolivia para que, a consecuencia de esa negociación, otorgue a Bolivia un acceso soberano al mar.

- Usted mantiene su rechazo a la reelección de Morales por cuarta vez. Si es así, ¿por qué va a La Haya? El expresidente Jaime Paz Zamora no va.

- Yo respeto profundamente la decisión de cada una de las personalidades bolivianas, como es el caso del exmandatario Paz Zamora. El tema marítimo es una política de Estado, y por eso concurren varios expresidentes, como Eduardo Rodríguez Veltzé y Jorge Quiroga, entre otros gobernadores y otras personalidades importantes. Yo también podría dar un contraejemplo y decirle que el presidente Piñera considera que el senador Alejandro Guillier no está contribuyendo a la unidad del Estado de Chile, pero sería un golpe bajo que no tiene ningún sentido, porque el Estado de Chile posee una clara posición sobre el tema marítimo.

- ¿Qué le parecen las frases que dice que Morales “quiere calmar con agua salada la sed” democrática de Bolivia?

- Yo creo que lo que aquí importa no es la figura metafórica, sino el deseo de la reivindicación histórica y justa de Bolivia de recuperar su cualidad marítima, que tiene que ver con una forma de vida y de la democracia boliviana. Que tengamos diferencias mayores o menores con el presidente Morales no quita ni un milímetro que como conjunto Bolivia es una nación que tiene como gran objetivo la vuelta al mar con soberanía.

LAMENTAN AUSENCIA DE COSTAS EN REUNIÓN

El ministro de Justicia y Transparencia institucional, Héctor Arce, lamentó ayer la ausencia del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en la reunión de organización y almuerzo que se efectuó ayer en el hotel Crowne Plaza de La Haya (Holanda), pese a que él fue invitado.

“Sabemos que está hace unos días en Ámsterdam, ha llegado aquí a la sede de La Haya en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) donde estamos todos concentrados. Bueno, esperamos lo haga. No nos imaginamos qué puede ser más importante que participar en esta agenda”, dijo.

Arce destacó el trabajo de los participantes y la presencia de los expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y Guido Vildoso, además de tres excancilleres. Felicitó a Carlos Mesa por el nacimiento de un integrante más de su familia. Además, pidió unidad a toda la delegación de cara a la fase de los alegatos y espera que no haya “malos bolivianos”.

Tomado de El Mercurio