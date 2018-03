Ministro Arce asegura que informe de Venecia sobre reelección no tiene ningún efecto

Ante el informe preliminar que elevó la Comisión Europea de Democracia por el Derecho que señala que la reelección indefinida no es un derecho humano, el ministro de Justicia Héctor Arce, consideró hoy que esta posición no representa ningún efecto en Bolivia.

La Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas, ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie, la oposición debe dejar de mentir. https://t.co/UxJTIptEdi

— Hector Arce Zaconeta (@ArceZaconeta) 20 de marzo de 2018