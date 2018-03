Evo saluda apoyo del chileno 'Florcita Motuda' a la causa marítima

El presidente Evo Morales saludó la solidaridad del diputado chileno del Partido Humanista, Raúl Alarcón más conocido como 'Florcita Motuda', que ayer manifestó su apoyo a la causa marítima en La Haya.

Saludamos la sinceridad y solidaridad del diputado chileno Raúl Alarcón, conocido como "Florcita Motuda", que apoya #MarParaBolivia y Chile con soberanía. Oligarquías que ayer lanzaron a nuestros pueblos a la guerra, hoy se reprodujeron en algunas familias que privatizaron el mar pic.twitter.com/NEOZPN5BlJ — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 21 de marzo de 2018 Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

El artista y legislador manifestó a un diario chileno que “lo que pide Bolivia es ¡muy poco!, es muy poco al lado de todo lo que perdió. Yo recomiendo ponerse al revés, imaginarse que nosotros somos Bolivia y perdimos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Al lado de eso, es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos”.

En la opinión de Motuda, al negarse al pedido de una negociación sobre una salida soberana al mar, Chile busca demostrar poder. “(El Gobierno) tampoco quieren aceptar las críticas internas, en cuanto a que el mar no es de los chilenos sino que es de cinco familias para la eternidad, en una ley totalmente cuestionada y totalmente comprada. El Gobierno chileno quiere demostrar poder, no quiere entrar en relación de diálogo”.

Motuda tiene una hija de madre boliviana, que afianzó su afinidad con el país. “Mi primera esposa, que murió, era boliviana. A mi hija yo le iba a poner Bolivia y tengo mucho cariño por Bolivia. Pero ella misma me dijo que no le ponga Bolivia, porque la iban a molestar en clases. Entonces le saqué la B y quedó Olivia. Así que yo pido encarecidamente, mar para la Olivia”, contó a The Clinic.

Este respaldo se suma al de los diputados Camila Vallejo y Tomás Hirsch, además del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Bolivia culminó ayer su primera fase de presentación de los argumentos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Los voceros de la demanda y las autoridades resaltaron los argumentos históricos y jurídicos para probar ante la Corte y ante Chile la obligación de negociar una salida al Pacífico.