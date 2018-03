En medio de alegatos, 2 legisladores de Chile piden negociar salida al mar

Los diputados chilenos Raúl Alarcón, del Partido Humanista, y el senador del PDC, Jorge Pizarro, señalaron ayer, por separado, su posición favorable a solucionar la petición boliviana de accesos soberanos al océano Pacífico.

Pizarro sostuvo a CNN Chile que “Chile siempre ha tenido voluntad de conversar el acceso al mar sin soberanía”. El senador no cerró las puertas a un intercambio territorial. “Si el día de mañana hay alguna alternativa distinta que sea justa para los chilenos, que garantice soberanía y que no signifique una imposición de nadie sobre nadie, por qué no, nunca podemos cerrarnos a eso, sobre todo en un mundo que va cambiando”.

Pizarro hizo estas declaraciones desde La Haya, donde se encuentra con la comitiva de su país siguiendo los alegatos orales por la demanda boliviana. Sin embargo, el senador aseguró que en el tema del juicio la posición de su partido es que el pedido boliviano se está desarrollando en la CIJ.

Por su parte, el diputado Raúl Alarcón, del Partido Humanista, señaló que, en el actual proceso, el Gobierno chileno “quiere demostrar poder, no quiere entrar en relación de diálogo”.

“Bolivia pide, sencillamente, salida al mar. Hasta Pinochet encontraba razón a la salida a lado de la frontera con Perú, y Perú no estuvo de acuerdo. Entonces, habría que retomar eso y convocar a Perú. Eso sería una buena solución y es factible, lo que pasa es que acá, el Gobierno chileno quiere hacer muestra de bíceps y poder frente a los demás”, dijo.

El músico y artista señaló que “lo que pide Bolivia es ¡muy poco!, es muy poco al lado de todo lo que perdió. Yo recomiendo ponerse al revés, imaginarse que nosotros somos Bolivia y perdimos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Al lado de eso, es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos”.

Delegación chilena

La delegación chilena hoy en La Haya estuvo “incómoda”. Se notaron las caras largas y la inquietud por los alegatos, comentaron fuentes que siguen el juicio desde La Haya.

El excanciller Gustavo Fernández, asesor del equipo internacional, dijo que sobresalió “la clara incomodidad en la que se colocó al delegación chilena” a momento de los alegatos bolivianos. En cambio, la comitiva boliviana “mostró cordialidad, unidad y respeto”.

Por su parte, el rector de la UMSS, Juan Ríos, que es parte de la delegación en la CIJ, señaló que la delegación chilena se veía “muy sería y cabizbajos”, además tomaba apuntes todo el tiempo, incluido al exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

En la delegación boliviana no pasó desapercibida la presencia de dos invitados no oficiales: el alcalde de Cochabamba José María Leyes y el senador Óscar Ortiz. “Estuvieron muy reacios, creo que se automarginaron”, dijo una fuente.

Por otro lado, también sobresalió el trato cordial y respetuoso entre el presidente Evo Morales y el mandatario Jorge Quiroga, a pesar de las grandes diferencias ideológicas que los separan. Ayer, Quiroga difundió un informe consultivo de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho que señala que la reelección no es un derecho humano. El Gobierno criticó duramente este informe y rechazó que afectaría la reelección del presidente Evo Morales .

8 medios nacionales. Se tiene el registro de: ABI, Cambio, BTV, Red Uno, El Deber, Cadena A, Gigavisión y una radio.

MÁS PRENSA CHILENA QUE BOLIVIANA

En los alegatos orales en La Haya hay unos 15 medios chilenos y sólo ocho bolivianos. Entre los primeros están La Tercera, El Mercurio, Bio Bio, Cooperativa, TVN, T13, CNN Chile, 24 Horas, entre otros. Por Bolivia acudieron los estatales BTV, Cambio, Patria Nueva, y los privados Red Uno, Gigavisión, El Deber y Cadena A y una radio.

DATOS

Quiroga cita libro de ministro chileno. El expresidente Jorge Quiroga se refirió a los efectos económicos de no tener mar para un país, y para ello citó al ministro chileno Felipe Larrain: “él ha hecho la justificación teórica del enorme costo que tiene para los países estar enclaustrados”.

Excandidato pide dejar Pacto de Bogotá. El excandidato y exlegislador José Antonio Kast escribió un artículo en The Clinic de Chile, en el que, entre otras cosas, pide que su país deje el Pacto de Bogotá, potencie sus FFAA y endurezca su ley migratoria.

Exvicecanciller de Bolivia ve que Evo politiza. El exvicecanciller Manfredo Kempff dijo a medios chilenos que espera que la CIJ falle a favor de Bolivia y que el país vuelva al mar, pero criticó que Evo Morales use el juicio en La Haya para fortalecer su reelección.

JUEZ QUE PREGUNTÓ SOBRE SOBERANÍA DEJÓ LA CIJ

El juez japonés Hisashi Owada se inhabilitó por conocer el caso y desistió de asistir a los alegatos orales de la demanda marítima, debido a su decisión de renunciar anticipadamente al cargo.

El presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Abdulqawi Ahmed Yusuf, anunció el alejamiento del experto japonés el mismo día de inicio de los alegatos, el lunes.

Owada deja la CIJ a partir del 20 de junio por dos razones, reportó La Tercera. Una de ellas es familiar, ya que su hija será la emperatriz de Japón desde el próximo año. Sin embargo, hay otra razón. Japón quiere asegurar su cupo en la corte por los próximos años, y la renuncia anticipada de Owada les permitiría ser el único país que presente un candidato a las elecciones que se realizará en julio próximo en las Naciones Unidas.

El japonés fue el magistrado que preguntó a los equipos de Chile y Bolivia en los alegatos por la objeción preliminar qué entendían por “acceso soberano”.

La salida de Owada se suma a del australiano James Crawford, que se inhabilitó en 2015 por haber sido asesor del equipo chileno en el proceso que le inició Perú. Además, el juez Christopher Greenwood, abogado de Chile, en el mismo proceso, no fue tomado en cuenta en la ONU para ser parte de la Corte. Estas “bajas” fueron sentidas por Chile, país que pensaba que los tres juristas podían inclinar la balanza a su favor en la CIJ en el caso boliviano, según informó La Tercera.