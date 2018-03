Mesa: "Chile no puede borrar con el codo lo que firmó con la mano"

LA PAZ |

El expresidente y vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Mesa aseguró "Chile no está dispuesto a ceder, pero Chile no puede borrar con el codo lo que firmó con la mano" y advirtió que en el primer día de la dúplica en los alegatos orales no pudo desmontar los argumentos bolivianos.

Entrevistado por la Red Uno, dijo que Chile básicamente planteó el respeto al Tratado de 1904 e intentó que el mismo cierra los temas entre ambos países, pero opinó que esa postura "ha sido descartada por la CIJ que estableció en septiembre de 2015 que el Tratado no resuelve los problemas pendientes".

Añadió que en sus alegatos orales el vecino país también intentó "desmontar el concepto de multilateralismo generado en la Carta de Naciones Unidas y por 11 declaraciones de la OEA, 9 de las cuales fueron firmadas por Chile".

Asimismo, dijo que se esforzó por mostrar que los argumentos puestos a consideración del máximo tribunal internacional por Bolivia con evidencias generadas entre 1920 y 1950 y que demuestran que Chile oferta una salida al mar con soberanía no son jurídicamente exigibles.

"El abogado que representa a Chile, no logró demostrar que entre 1920 y 1950 la evidencias que existen no son argumentos jurídicamente exigibles", puntualizó.

Opinó que Chile se equivoca en insistir en el Tratado de 1904, que teóricamente Bolivia estaría horadando porque "fue Chile que voluntariamente aceptó desde 1920, conociendo la existencia y al margen del Tratado, abrir negociaciones reiteradamente, 9 veces, en ese contexto quien genera la obligación y quien plantea la realidad es Chile".

Consultado sobre la posición del Presidente de Chile, Sebastián Piñera, que advirtió que su país no está dispuesto a ceder, Mesa respondió categóricamente: "Chile no puede borrar con el codo lo que firmó con la mano, y Chile firmó con la mano compromisos que comprometen la fe del estado chileno. Un presidente chileno no puede negar lo que otros 7 presidentes hicieron".

Según el vocero de la causa marítima boliviana, "algo que Chile no entiende y no quiere comprender es que no es Bolivia la que la está obligando sino que son los actos de Chile los que generan una obligación".