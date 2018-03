Parlett: “Chile no creó ni confirmó ninguna obligación jurídica de negociar"

La abogada australiana Kate Parlett, integrante del equipo jurídico de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aseguró en su intervención que la predisposición de Chile para escuchar a Bolivia no generaba una obligación ni compromisos de ceder soberanía.

Parlett expuso sus argumentos con la presentación de documentos históricos que datan década de 1920.

La abogada manifestó que el equipo boliviano realizó omisiones al momento de analizar los documentos de reunión de Liga de las Naciones de 1921. “La palabras de Chile no referían la negociación de acceso soberano", señaló.

La jurista afirmó que Bolivia no tomó en cuenta el contexto completo de la época, dejando en claro que las negociaciones no prosperaron y que se ratificó el tratado de 1904. “Los documentos indican que no hay nada pendiente”, sentenció.

Asimimso indicó que la parte boliviana presentó oraciones fuera de contexto como pruebas documentales a la Corte y que no reflejan la dimensión de las conversaciones de inicio de siglo XX. "La buena disposición que tuvo Chile de escuchar a Bolivia no generaba una obligación jurídica", añadió.

La abogada australiana Kate Parlett finalizó su presentación asegurando que "Chile no creó ni confirmó ninguna obligación jurídica de negociar".