Chile reconoce que hubo diálogos por mar, pero niega efectos jurídicos

Muchos fueron los adjetivos que utilizaron los abogados de Chile durante la primera ronda de los alegatos, como “variable”, “ilusoria”, “eslabón perdido” o “ficticia”, para desvirtuar la demanda boliviana por la reivindicación marítima. La nación mapochina afirma que Bolivia abandonó cualquier aspiración a una salida soberana al mar al suscribir el Tratado de 1904. Sin embargo, admitieron que hubo negociaciones que, a su criterio, no generan ninguna obligación.

En las primeras tres horas de exposición, el agente chileno y cuatro de sus abogados trataron de desmerecer el pedido boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda.

En un inicio, el agente chileno Claudio Grossman, a manera de introducción, expresó que el Tratado de 1904 se encuentra en plena vigencia y que Bolivia fue a La Haya obligado por su propia Constitución, que incluso cambió en tres oportunidades su demanda porque nunca ha podido demostrar que alguna vez Chile se obligara a negociar y que no está dispuesta a ceder territorio a Bolivia, que es lo que busca finalmente en este juicio.

La primera ponencia fue del abogado inglés Daniel Bethlehem, quien calificó a la tesis boliviana como “pura ficción, algo que no guarda ningún parecido con la verdad documentada histórica”.

“Bolivia no dice que lo único que pedimos es que Chile venga y converse y superemos nuestras desavenencias. Bolivia impone una precondición para las negociaciones con Chile, Bolivia no procura una negociación de buena fe, lo que exige es un compromiso de resultado que le dé una salida soberana”, sostuvo el experto ante el tribunal.

Cuestionó a su compatriota Vaughan Lowe, que auspicia a Bolivia, al señalar que nunca hubo una segunda parte en el Tratado de 1904, que Bolivia cedió su territorio a secas y que Chile nunca se comprometió a solucionar la aspiración boliviana de regresar al océano Pacífico con costa soberana.

“Chile nunca interactuó con Bolivia partiendo del sentido de que tenía obligación de hacerlo, la interactuación de Chile se motiva en la buena vecindad, en sus propios imperativos de política, específicos respecto a las circunstancias y el momento, no hay nada inusual ni infame al respecto”, mencionó el jurista.

No hay obligación

A su vez, Jean-Marc Thouvenin manifestó que lo que busca Bolivia es “crear, a partir de la nada, el famoso eslabón perdido de una obligación de Chile para satisfacer la aspiración boliviana”.

Acotó que la frustración de una de las partes en una conversación no genera derechos y que sólo puede darse si se cumple la premisa de “una voluntad idéntica y recíproca, y voluntad de Estado de vincularse jurídicamente”.

Respecto a los pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el diferendo bilateral tampoco generan obligaciones ni que Chile haya guardado silencio cuando eran aprobados.

“No existe derecho internacional que obligue a negociar. Chile no ha dado la espalda a Bolivia en los últimos 100 años, más bien atendió sus compromisos más allá de lo que se establece en el Tratado de 1904”.

Kate Parlett, abogada australiana, hizo un repaso a correspondencias cruzadas después del Tratado de 1904, al reconocer que hubo diálogo entre Bolivia y Chile a principios de siglo, pero nunca se basó en la idea de un trato inconcluso. “Las actas de 1920 no fueron ningún tratado”, añadió.

En tanto, el abogado británico Sam Wordsworth hizo referencia a las notas intercambiadas en la década de los 50 y dijo que, si bien hubo una “disposición política” para conversar, nunca hubo una intención de Chile de entregar territorio.

“La propuesta era iniciar formalmente una negociación directa, esto no es una propuesta de acuerdo sin límites, una obligación de negociar”, dijo.

CHILENOS COPIAN BANDERAZO, OSSANDÓN PIDE ASILO Y PERIODISTAS DENUNCIAN MALTRATO

Chile decidió esperar los alegatos con el embanderamiento de oficinas estatales y, además, en el norte del país Arica e Iquique también pidieron que se pongan blasones a las casas. En Antofagasta, la alcaldesa Karen Rojo organizó un “banderazo” en la calle 14 de Febrero, para mostrar que esa región “es y será de Chile”.

Por otro lado, el extrabajador que repartió el Libro del Mar en un colegio de La Serena, Alfonso Ossandón, solicitó asilo a Bolivia, denunciando persecución. En tanto, periodistas chilenos acusaron al Gobierno de Evo Morales de no dejarles entrar a Palacio Quemado a hacer notas.

JURISTAS BUSCAN DESVIRTUAR LA OBLIGACIÓN DE NEGOCIAR

El experto en derecho internacional, Sergio Castro, explicó que los alegatos de Chile se basarán en “resquebrajar la petición y decir que no es lo mismo negociar que negociar una salida soberana” y “en refutar cada uno de los documentos presentados por Bolivia”.

“Quieren mostrar que Bolivia ha procurado seguir negociando y el establecer que la obligación de negociar no es intemporal, no puede negociar siempre hasta obtenga algún resultado, sino la negociación es un proceso que puede o no llegar a un objetivo de los estados”, dijo.

Explicó que la otra estrategia la ha inaugurado la abogada Kate Parlett, ella ha establecido desmenuzar una a una las 200 pruebas que ha acompañado Bolivia en el caso, tratando de demostrar que están descontextualizados.

“Lo que hace ella con los documentos es mostrar los párrafos anteriores, los párrafos posteriores, en los que en otros momentos las delegaciones chilenas manifiestan que no están negociando obligatoriamente o lo que vayan a negociar, o el resultado de su negociación no va a tener efectos jurídicos plenamente. Esa segunda estrategia es prueba por prueba destrozar los momentos”, aseveró. Dijo que ayer Chile analizó los documentos de 1919 hasta 1940 y que hoy terminarían hasta 2011.

Explicó que esas argumentaciones serán rebatidas por Bolivia en la segunda ronda de alegatos, que se desarrollará el lunes desde las 8:00.

INSISTEN EN QUE SE QUIERE MODIFICAR EL TRATADO 1904

La idea central de los alegatos de Chile es “que la Corte no podría pronunciarse en algún tema que radique en la revisión o modificación del Tratado de 1904 porque estaría atentando contra unas normas de derecho positivo”, es ese el mensaje que ellos están lanzando, esa es la esencia de su fundamentación, explicó la experta en derecho internacional Karen Longaric.

“Es prematuro dar una opinión o hacer un análisis sobre la argumentación (…) de todas maneras, ya podemos ver que la argumentación va a abundar sobre el rechazo a modificar o revisar el Tratado de 1904”.

Chile indica que el propósito de Bolivia es hacer modificaciones al Tratado, cosa que no es cierta, pero han hecho una serie de consideraciones: han señalado que en el Derecho Internacional no existe la obligación para que los países negocien con sus vecinos, que el encuentro de voluntades no es suficiente para que se generen obligaciones jurídicas entre los estados, también han indicado de que Bolivia en su argumentación oral ha apelado al sentimiento, al patrioterismo y no al derecho internacional; en realidad, han hecho una serie de críticas a la argumentación boliviana, pero eso es lógico porque en un proceso judicial las partes siempre tratan de rebatir, de destruir la posición y la tesis del oponente.

“Cuando concluya la segunda ronda de los alegatos orales para Chile, vamos a poder apreciar jurídicamente el valor de sus argumentos, hoy es muy prematuro hacerlo”, aseveró la experta.

OPINIÓN

Paz Zarate. Analista chilena

Las consecuencias de esa guerra fueron cubiertas por el Tratado de 1904, de la manera como suelen hacerse los Tratados luego de una guerra. Eso no invalida el tratado. La demanda boliviana por un puerto fue abandonada en 1904. @AlbertoMayol - Alberto Mayol

A mi juicio, el argumento boliviano es equivocado, pero no es irracional y no carece de sustancia jurídica. Aun así, Chile tiene ventajas argumentales, pero ellas pueden quedar relativizadas con un escenario hostil.

ANÁLISIS

Gustavo Fernández. Excanciller de Bolivia

Chile repite argumentos ya rechazados en la objeción preliminar

Chile repitió lo que ya sabíamos. La única sorpresa es que siguen insistiendo sobre el mismo argumento, cuando la Corte ya se pronunció sobre ese planteamiento en la objeción preliminar. Repiten que todos fueron actos aislados, que se limitaron a escuchar la posición boliviana, pero que eso no constituye obligación.

En más de una centuria, Bolivia sostuvo consistentemente su petición de acceso soberano y en esa centuria las propuestas de Chile también se refirieron al mismo caso. Chile siempre buscaba y afirmaba que tenía la intención de resolver la petición boliviana.

Chile distingue la obligación de conducta con la obligación de resultado. La obligación de resultado es negociar sobre un problema específico con la obligación de resolverlo. Ahora, qué características tenga ese resultado, es justamente lo que se pide con la negociación.

El fallo del incidente dice que sí existe una controversia que no fue resuelta por el Tratado de 1904. Entonces, lo sorprendente es que sigan insistiendo en ello.

La obligación no sólo es de conversar sino la de resolver los problemas, para eso se negocia. La referencia de nuestros abogados en que hay una obligación positiva, como señala la carta de la OEA y de la ONU, para que los países miembros puedan resolver sus diferencias.

Es una obligación positiva, no es sólo para conversar, sino para resolver. Las resoluciones de la OEA muestran que no sólo Bolivia sino los Estados del continente identificaron que existe un problema en la región, y segundo que ese problema es el acceso soberano de Bolivia al mar. Eso no se puede ocultar con artificios sobre la validez, no, la identificación es precisa: el problema existe, es el acceso boliviano al mar.