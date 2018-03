El Día del Mar convoca a chilenos y bolivianos en Santiago

SANTIAGO DE CHILE |

Mientras las olas del Océano Pacífico golpeaban con bravura la costa hoy a 115 kilómetros de distancia, un pequeño colectivo de residentes bolivianos y chilenos conmemoró el Día del Mar, en un pedacito de Bolivia en Chile: el Consulado General en Santiago.

El evento realizado en la céntrica comuna de Providencia, a 6 kilómetros de La Moneda, desde donde gobierna el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, es diferente. Sí, es históricamente diferente porque coincide con el cierre de los alegatos orales de este largo y estrecho país ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), en La Haya.

img_0924.jpg Residentes bolivianos conmemoran el Día del Mar en el Consulado General en Santiago. Consulado General de Bolivia en Chile

La celebración comenzó pasada las 12:30, con la entonación del Himno Nacional y la iza de la tricolor y la Wiphala en el patio de la Cancillería. Esto ocurrió mientras, en el balcón principal del recinto, una bandera azul gigante, que representa al Litoral, colgó imponente frente a los visitantes y algunos medios de comunicación chilenos, a quienes no se les permitió la entrada. A pesar de ello, los camarógrafos aprovecharon las ranuras metálicas de la puerta para filmar algunas escenas; mientras tanto, los periodistas siguieron cada detalle.

Acto seguido, los asistentes, en su mayoría ciudadanos chilenos líderes de colectivos a favor de la demanda marítima boliviana, escucharon atentos las palabras del cónsul general adjunto de Bolivia en Chile, Juan Carlos Dueñas, quien rindió un homenaje a Eduardo Abaroa.

f.jpg Residentes bolivianos conmemoran el Día del Mar en el Consulado General en Santiago. Consulado General de Bolivia en Chile

Dueñas, catalogó a Eduardo Abaroa como un verdadero hidalgo por su defensa férrea del territorio boliviano y un sinónimo de mar. Recordó también que cuando Ladislao Cabrera le pidió retornar junto a su familia en plena batalla, este respondió: "Soy boliviano, esto es Bolivia y aquí me quedo".

"Este 23 de marzo tiene algo particular, algo especial, algo que lo hace único. Y es que recordamos el ejemplo de Eduardo Abaroa brindándole un homenaje singular: la demanda boliviana que se está realizando en este momento en La Haya, ante la CIJ", enfatizó. Continúo: "Y este es el medio pacífico que encontró Bolivia, esta demanda, para hacer una búsqueda: la búsqueda de justicia".

El diplomático enfatizó que Bolivia es pacifista, no está hecha para la guerra ni la confrontación. Por esta razón apeló al diálogo sincero y constructivo con Chile para lograr una salida soberana al Pacífico.

El acto concluyó con la entonación de la Marcha Naval, cántico que emocionó hasta las lágrimas a varios de los asistentes. Jannet Patzi Apaza, antropóloga boliviana de ideología indianista lleva ocho años en Santiago y fue una de ellas.

Enfatizó que Bolivia tiene una cultura de paz, nació con mar y por ello demanda diálogo a Chile. Después de seguir de cerca los alegatos orales desde Santiago, aseguró sentirse esperanzada por un fallo positivo para el país altiplánico.

De los actos también participaron la embajadora de Nicaragua en Chile, María Luisa Robleto, el escritor, abogado y asesor del expresidente Salvador Allende, Mario Osses Quirós, y líderes de colectivos chilenos a favor de la demanda boliviana.

En Antofagasta, la representación consular convocó a un acto cívico por el Día del Mar. Esto ocurrió después que el Presidente Evo Morales expresó a través de un twitter que "Antofagasta fue, es y será territorio boliviano".

En respuesta, el gobernante chileno Sebastián Piñera, dijo: "Antofagasta ha sido, es y seguirá siendo chilena".

Calama celebra 195 años

En medio de la celebración boliviana por el Día del Mar y la batalla en La Haya, ayer Calama también conmemoró 139 años de anexión a Chile con la iza de la bandera y un desfile militar en honor a los mártires de la batalla de Topáter.

"Calama es vital para el triunfo que se generó y que dio origen al tratado de 1904", expresó ante los medios de comunicación, el alcalde Daniel Augusto.

Durante los alegatos de Chile, uno de los puntos más importantes fue la defensa de dicho tratado. El canciller, Roberto Ampuero, invitó a Bolivia a reconocer, valorar y respetar este documento y "no intentar modificar los límites que están regidos por este".

Voces a favor

De traje oscuro y con un libro en manos titulado ""¿Por qué, Mar para Bolivia?", publicado en 2017, Osses llegó al Consulado General de Bolivia en Chile para participar de los actos por el Día del Mar.

El también exprecandidato presidencial en 1989 y dos veces postulante a senador, enfatizó que el sentimiento marítimo boliviano es "legítimo".

Desde su postura diplomática lamentó que Chile cede soberanía permanentemente, a través de la pérdida de recursos naturales. "Cuando retornó la democracia en Chile, el 30 % del cobre estaba en manos de multinacionales, hoy es más del 70 por ciento. Esto es una vergüenza nacional y es un signo de avasallamiento que no podemos tolerar", enfatizó.

También, recordó que existieron dos presidentes de Chile- Allende y Augusto Pinochet- los cuales aceptaron la salida soberana al mar para Bolivia. "En mi libo no entro a pronunciarme pero expongo los hechos reales que parece que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ignora y no trata de abordar", dijo.

Planteó retomar el proyecto que redactó para Allende, el cual consiste en que Chile acepte una compensación, lo que no representa una pérdida de soberanía.

Explicó que el norte chileno y el Desierto de Atacama requieren agua y este recurso podría ser el bien compensable. Al respecto, dijo que esta visión fue aceptada en su época. , "Lo que pasa es que no se concretaron los tratados por renuencia de Perú, en su caso, y después por el almirante chileno José Toribio Merino".

En segundo lugar, planteó crear una zona internacional con soberanía tripartita entre Perú, Bolivia y Chile. "Sería una especie de Ginebra Latinoamericana que atraería enormes capitales y nos beneficiaría grandemente", postuló.

Juan Cueva, presidente de la Unión Bicentenaria de Los Pueblos Capítulo de Chile -una coordinación chilena de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y culturales- participó del acto por el Día del Mar.

"Mar para Bolivia con soberanía", expresó, tras recordar que existen varias organizaciones a favor de esta consigna. Fruto de ello, en 2017, este movimiento entregó al presidente Evo Morales un documento con cerca de 800 firmas chilenas a favor de la demanda.

Por su parte, Roberto Muñoz, director de Casa Bolívar de Chile y uno de los que entregó el Libro del Mar en un colegio chileno, expresó: "Somos muy receptivos a la idea de mar para Bolivia con soberanía y en justicia porque consideramos que la hermandad entre pueblos es fundamental". Aseguró que los frentes progresistas y de izquierda en Chile están a favor de la demanda.

"Bolivia, Chile y mar" fueron las tres palabras que más se repitieron en los medios de comunicación en la última semana. A diferencia de Bolivia, donde hubo vigilias para escuchar los alegatos de Bolivia en la CIJ, en Chile la indiferencia de la población de a pie, marcó la semana.

OPINIONES

Mario Osses Quirós

Escritor, abogado y asesor del expresidente Salvador Allende

Creo que de lo que se trata es de lo mismo que nosotros planteamos en el proyecto que yo redacté a petición del presidente Allende, cuando vino el representante de Juan José Torres, presidente de Bolivia. Primero, la verdad es que ahora creo que Chile tiene que aceptar una compensación eventual. Chile no está donando nada, no está perdiendo soberanía, este es un gran error que comete el gobierno chileno. Acá no hay sesión de soberanía, hay una compensación, y el que más gana en todo este trato es América Latina. Segundo, yo propuse que se cree una zona internacional con soberanía tripartita de Perú, Bolivia y Chile. Sería una especie de Ginebra Latinoamericana que atraería enormes capitales y nos beneficiaría grandemente.

Juan Cuevas

Unión Bicentenaria de Los Pueblos Capítulo de Chile

Es una situación muy complicada para los chilenos, pero yo espero que gane la postura de que Chile se siente a conversar con los compañeros bolivianos a resolver. Es una herida abierta, es una situación en la que hay que reconocer que nosotros invadimos un país, que después de una cantidad de tiempo le declaramos la guerra, después que hemos invadido y hecho todo, y en 1904 los colocamos contra la muralla y les decimos: "ahora vamos a negociar". Nosotros estamos con el lema mar para Bolivia con soberanía.

Jannet Patzi Apaza

Antropóloga boliviana

"Chile utiliza mucho el antiguo mapa del Virreinato del Perú, porque ahí figura que abarcaba hasta la frontera con Perú y Bolivia estaba dentro del alto Perú. Con esto, ellos argumentan que Bolivia no tenía mar. Pero una vez hechas las divisiones republicanas después de los levantamientos de todos los países, Bolivia tenía un acceso amplio al mar. Todos se han creído esa mentira histórica", señaló.

Roberto Muñoz

Casa Bolívar de Chile

Hubo una agresión directa al pueblo boliviano en 1879, se usurpó un territorio. Esto convirtió la llamada Guerra del Salitre en una guerra de ocupación, lo cual ha sido muy lamentable para nosotros. Nosotros tenemos muy poco conocimiento al respecto, o no queremos entender, sobretodo la oligarquía. En el caso del pueblo chileno por desconocimiento, pero la oligarquía por intereses puesto que se apropió de esos recursos para su propio beneficio y el pueblo quedo como trabajador minero del salitre.