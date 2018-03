Mónica Pinto: Resoluciones de la OEA no han creado obligaciones para negociar

La abogada, Mónica Pinto, miembro del equipo jurídico chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aseguró hoy que las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia, no han creado obligaciones para negociar un acceso soberano al mar. “Los textos no utilizan la palabra obligación”, enfatizó.

Pinto hizo referencia a los argumentos de la jurista del equipo boliviano, Amy Sander, quien aseguró el martes que la OEA emitió resoluciones sobre el diferendo marítimo con Chile con la recomendación de diálogo para la solución del conflicto marítimo.

“Ni Bolivia ni ningún otro miembro estado de la OEA consideraba las recomendaciones de la OEA como obligaciones para negociar. En 1990 Bolivia lo reconocía sin ninguna ambigüedad (...) se ha limitado a recomendar negociaciones entre ambas partes respetado su derecho y autodeterminación”, explicó.

Dijo que Bolivia no ha podido explicar porque ha cambiado sus interpretaciones de las resoluciones de la OEA donde señala que a través de estos documentos hay obligaciones de negociar entre Bolivia y Chile. “La OEA no pude obligar a adoptar un comportamiento forzado”, apuntó.

“Examinar de buena fe las relaciones no significa en lo absoluto aceptarlas como algo con carácter jurídico vinculante (...). No hay ni obligación de negociar y no hay litigio sobre el acceso soberano al mar para Bolivia”, indicó Pinto.

Para Pinto, ninguna recomendación, venga de cualquier organismo internacional, obliga a negociar asuntos que tienen que ver con soberanía y territorio. “Chile nunca ha aceptado negociar un acceso soberano al mar para Bolivia (...). No se trata de un litigio que entra en las competencias de la OEA”.

Finalmente dijo que Chile nunca votó a favor de las resoluciones de la OEA sobre un diálogo entre ambos países, en el marco de un acceso al océano Pacifico para Bolivia.

