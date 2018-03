Wordsworth: Cuando Chile quería negociar con compensación territorial Bolivia no respondió

En el cierre de la primera ronda de alegatos ante la Corte Internacional de justicia (CIJ), el abogado británico, Sam Wordsworth, miembro del equipo jurídico chileno, aseguró hoy que cuando Chile quería negociar con una base de compensación territorial Bolivia no respondió, en el marco de la demanda marítima que busca una salida soberana al mar.

“En 1970, cuando ambos estados estaban sujetos a dictaduras militares, las negociaciones fracasaron porque Bolivia decidió que no cumpliría con la decisión en cuanto al intercambio de territorio. Bolivia nunca ha estado disponible ni lo pudiera haber estado”, afirmó Wordsworth.

Dijo que los acuerdos con el vecino país a lo largo de la historia no son elementos que puedan dar lugar a una negociación.

Enfatizó que Chile nunca se ha negado a conversar sobre la aspiración portuaria marítima boliviana pero eso no obliga a que los acuerdos y acercamientos sean de carácter jurídico y vinculante obligatorio. “Todos los tratos acordados han sido aplicados a lo largo del tiempo”, dijo.

Wordsworth explicó que Chile, en su nota del 20 de junio de 1950, buscaba “salvaguardar” lo establecido en el tratado de 1904. Indicó que el ministro de asuntos exteriores de Bolivia, en 1951, puso especial empeño en “desfigurar” la postura chilena de que no habría posibilidades a una salida soberana boliviana al Pacífico.

Con relación a la postura de Chile sobre el problema de mediterraneidad de Bolivia, Wordsworth dijo que con el rompimiento de las relaciones diplomáticas en 1978 se cerró cualquier compromiso a negociar.

“Cuando Bolivia hace referencia a las notas de la OEA, Chile dejo claro que Bolivia no tenía ningún derecho jurídico y Bolivia no respondió ya que no tenía base jurídica para contestar”, indicó el jurista.

Wordsworth recordó otros acercamientos entre ambos países y dijo que no existen obligaciones legales para obligar a Chile a negociar una salida al mar para Bolivia. “No contienen obligación jurídica alguna”.

El abogado del equipo Chileno indicó que el 29 de diciembre de 1975 el presidente Banzer dijo que el acta de Charaña no se constituye en un elemento para dar lugar a una negociación entre Chile y Bolivia.

El abogado Wordswoth se refiere a la declaración de Charaña.

El abogado Wordswoth se refiere a la declaración de Charaña.

"No hay acuerdo explícito o implícito sobre un posible acuerdo entre los jefes de Estado de ambas naciones".

“No son legalmente vinculantes. Chile solamente estaba dispuesta sobre la base de que cualquier sesión de territorio seria a cambio de territorio. Una posición no muy atractiva (para Bolivia)”, señaló Wordsworth.

Asimismo, el jurista dijo que en agosto del 1977 Banzer aseguró que “ambos estados no buscaban una propuesta nueva sino que ratificaban lo ya hecho (que contemplaba un intercambio de territorio)”. Sin embargo, meses más tarde habría retirado la condición de compensación territorial.

