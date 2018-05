Carlos Mesa cree que el Gobierno lo "invita" a ser candidato y no descarta aceptar

LA PAZ |

Después de que fue involucrado en el caso Lava Jato, el expresidente Carlos Mesa no descarta por completo la posibilidad de aceptar la candidatura a la presidencia porque considera que el Gobierno, a través de las constantes acciones de desprestigio en su contra, lo está "invitando" a asumir el camino de la postulación.

"Hay un elemento que está muy claro, el Gobierno parece estar invitándome a ser candidato, parece que le gusta que sea candidato, yo dije muchas veces que no voy a ser candidato y aquí me lanza las invitaciones una, dos, tres y cuatro veces, imagino que en las próximas semanas me va a seguir invitando a ser candidato", dijo ayer Mesa en una entrevista con el programa "No Mentirás".

Tras esa respuesta, la presentadora del programa de televisión, Jimena Antelo, preguntó si entonces podría aceptar en algún momento la candidatura y Mesa, con una visible sonrisa en su rostro, respondió: "quién sabe".

Aunque también recordó que muchas veces descartó la posibilidad de una candidatura porque, por un lado, quiere disfrutar del crecimiento de su nieto, y, por otro, considera que debe existir una "renovación generacional" de los actores de la política boliviana.

"No puede ser que no seamos capaces de construir candidaturas de muchachos o jóvenes de 35 y 45 años que puedan decirnos somos el presente y el futuro", remarcó.

Además, dijo que quiere evitar la "mirada de enlodamiento" en su contra en un contexto en el que no existe la presunción de inocencia porque ahora en este país todos tienen la "presunción de culpabilidad".

Mesa fue involucrado en el caso Lava Jato después de que se conoció, a través de una publicación periodística y con respaldo de la diputada Susana Rivero, sobre el supuesto pago de un soborno de $us 158.000 a una persona con las iniciales C.M.

El Expresidente lamentó que en reiteradas ocasiones se mencione las iniciales C.M. y negó de manera enfática que corresponda a su nombre.

El pago de ese soborno supuestamente realizó Marcos Wanderley, presidente de Camargo Correa, empresa brasileña que fue contratada para la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen.

Mesa afirmó que Rivero sólo hace un uso político y sesgado del tema para afectar gravemente su imagen.