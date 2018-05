Mesa declara ante la comisión paralela y desvincula a su gestión en el caso Lava Jato

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, se presentó en horas de la mañana ante la Comisión Paralela Mixta de Investigación del caso Lava Jato en Bolivia para bridar su versión, en la oficina de la bancada de Unidad Demócrata.

Mesa aseguró que en su gobierno no entró en vigencia el contrato para la construcción de la carretera Roboré- Puerto Suárez, obra que está en observación.

"Por la crisis económica de aquel entonces, nosotros no pudimos cumplir. Bolivia no pudo pagar el 20 por ciento y por lo tanto el contrato que se firmó durante mi gobierno y los tres decretos que hice referencia no entró en vigencia en el Gobierno de Carlos Mesa", explicó el exmandatario, según informó el portar Urgentebo.

La semana pasada, Mesa aceptó brindar información ante la comisión paralela que la oposición creó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para investigar denuncias de sobornos en contrataciones estatales de empresas brasileñas.

La operación Lava Jato (Lavadero de autos), en la que se investiga los sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones en países de Latinoamérica. En el caso de Bolivia, una documentación del Ministerio de Justicia de Brasil con fecha del 5 de octubre de 2009, hizo alusión al país detallando pagos por 550.000 dólares por la adjudicación del tramo carretero Roboré-El Carmen, en la gestión de Mesa.

“El Gobierno considera que yo soy no un adversario político, sino un enemigo político”, manifestó en la oportunidad Mesa, acusando al Ejecutivo de politizar el caso.

Tras la intervesión del exmandatario, un grupo se encontraba aguardándolo para expresar su apoyo coreando consignas como: "Mesa Presidente".