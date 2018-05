Policía que agredió a funcionaria tiene denuncia por robo de vehículo y amenazas de muerte

LA PAZ |

El subteniente de la Policía B. F. S., acusado de agredir a la funcionaria edil Yamile Cáceres, tiene una denuncia por el delito de robo de vehículo y amenazas de muerte.

Daniel Quispe denunció al uniformado por sustraerle su motorizado en septiembre del año pasado cuando retornaba de Tiwanaku.

"Tengo una denuncia contra el subteniente B. F. S. que me ha sustraído el vehículo, un minibús el 14 de septiembre de 2017. Desde esa fecha no aparece el vehículo", dijo a tiempo de aclarar que el hecho sucedió en la tranca de Río Seco.

Quispe señaló que el oficial y otros cinco policías aprovecharon el hecho ya que existía un mandamiento de aprehensión por asistencia familiar contra su persona.

"El subteniente es una persona muy agresiva, me ha tratado como un delincuente, me ha enmanillado. Yo soy transportista de Tiwanaku y pongo en conocimiento de la ciudad que al hacer la denuncia contra este subteniente y sus compañeros, me han enviado unas fotografías de muerte. Yo temo por mi vida", expresó.

Relató que cuando fue aprehendido, el uniformado "se subió al minibús y se lo llevó con rumbo desconocido y desde esa fecha hasta ahora no se sabe el paradero de mi auto".

La incautación del minibús fue denunciada al día siguiente por Quispe en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), pero inútiles fueron los esfuerzos de los afectados, pese a que el denunciado se comprometió a devolverle el minibús en un plazo de 10 días.

Octavio Choque, abogado de Quispe, informó que se realizó la imputación respectiva contra los policías para que devuelvan el vehículo y cesen las amenazas de muerte contra su defendido.

"El señor Daniel Quispe quiere que se haga justicia, que aparezca el vehículo. La imputación fue presentada bajo la figura de robo de vehículo. Nos han dado largas y largas y nos han rechazado la denuncia, pese a mostrarles las fotografías de amenazas de muerte", dijo.

Entre lágrimas, la esposa de Quispe, Maria Eugenia Calle, relató que "ahora no tenemos con qué mantenernos, no hay justicia para los pobres. Con esas amenazas tememos por nuestras vidas. Este policía había sido bien agresivo. Pido garantías para mi familia y mi esposo por las amenazas enviadas. No ha tenido miedo de pegar a una funcionaria, cómo lo habrá tratado a mi esposo", remarcó.

La pasada semana, una funcionaria municipal fue agredida por el uniformado por pedirle que estacione correctamente su vehículo. En un video difundido se puede observar que el oficial se molesta porque estaba siendo filmado y echa en cara a la funcionaria su grado.