Policía que agredió a funcionaria tiene imputación por robo

El policía con el grado de subteniente Bleisner Freddy Santander Amos (27), que agredió a una funcionaria de Alcaldía de La Paz porque le solicitó estacionar bien su motorizado, tiene imputación formal de la Fiscalía por el delito de robo de un motorizado, pero fue beneficiado con medidas sustitutivas el 4 de mayo, a pesar de ello, no fue suspendido de sus funciones.

Santander detuvo al transportista Daniel Quispe, el 14 de septiembre de 2017, porque tenía una orden de aprehensión por pensiones, pero desde la fecha el vehículo desapareció y el policía fue imputado por el delito de robo, pero el juez primero de Instrucción Cautelar de La Paz lo dejo defenderse en libertad.

Ahora Santander amenaza de muerte a Quispe, a quien le envía fotos de personas muertas al celular.

“El subteniente se ha sentado en el minibús y se lo llevó con rumbo desconocido. Hasta el momento no se sabe el paradero del minibús. Temo por mi vida, que conozca la sociedad este tipo de amenazas”, dijo Quispe a la red ATB.

Santander reconoció que se llevó el minibús y firmó un compromiso en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) para devolverlo en 10 días, pero ese compromiso no se cumplió, por lo que afectado decidió de instalar la denuncia.

El abogado de la víctima, Octavio Choque, informó que se realizó la imputación contra Santander y los cuatro policías que lo acompañaban ese día para que devuelvan el vehículo y cesen las amenazas de muerte contra su defendido.

PIDEN JUSTICIA A LA POLICÍA

El afectado Daniel Quispe también presentó una denuncia a la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), pero la misma tampoco prosperó. “Mi cliente quiere que se haga justicia, que aparezca el vehículo. Nos han dado largas”, dijo el abogado Octavio Choque.

“Ahora no tenemos con qué mantenernos, no hay justicia para los pobres. Con esas amenazas tememos por nuestras vidas. Este policía había sido bien agresivo. No ha tenido miedo de pegar a una funcionaria, cómo lo habrá tratado a mi esposo”, indicó la esposa de Quispe, María Eugenia Calle.

LA POLICÍA INDICA QUE LA FUNCIONARIA SE AUTOLESIONÓ

El policía Bleisner Freddy Santander Amos indicó que la funcionaria municipal Yamile Cáceres se autolesionó para inculparlo.

“De acuerdo a la versión del policía, no ha habido agresión física a la señorita. Es más, ella, al interior del vehículo, estaba profiriendo dese algunos golpes, eso es lo dice la versión del oficial”, dijo el jefe de la división Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Luis Guarachi.

La funcionaria fue agredida por grabar un video y pedirle que estacione el vehículo correctamente, “a quien está filmando, la voy a arrestar, no conoce los grados, señorita”, le dijo Santander a la mujer.

Tras lo sucedido, la víctima indicó que el agente la empujó, jaló de los cabellos y le lastimó el pie con la puerta de la patrulla.

El 24 de mayo, Cáceres fue aprehendida acusada de impedir o estorbar el ejercicio de funciones del policía. El 25 de mayo, fue cautelada y el juez dispuso medidas sustitutivas como el arraigo.