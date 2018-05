Gobierno, Fiscalía y Policía admiten que un subteniente es el autor de la muerte de Jonathan

El ministro de Gobierno, Carlos Romero junto al fiscal general Ramiro Guerrero y al comandante Alfonso Mendoza, informaron hoy que un subteniente de la Policía es el responsable de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (Upea), Jonathan Quispe.

"Fuimos inducidos a un error. Nunca negamos información a los medios pero ustedes saben que en el marco de la investigación se generan hipótesis", dijo Romero en conferencia de prensa.

El subtenitente Cristian C. C. es el responsable de la muerte del universitario, de acuerdo a las investigaciones e informe presentado por las autoridades en la sede de Gobierno. Es de "absoluta responsabilidad personal", dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Johnny Aguilera, quien enfatizó que la canica, que fue utilizada para herir de muerte a Jonathan Quispe, no forma parte del equipamiento policial.

Este es un "hecho atípico dentro de las fuerzas policiales", añadió.

El uniformado disparó contra el joven estudiante desde la esquina de la calle 11 de junio y Martín Cardenas. Jonathan ingresó al domicilio con vida y murió 13 minutos después, tiempo suficiente para haber sido auxiliado.

El subteniente fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

La primera versión oficial atribuyó a los propios manifestantes el lanzamiento de la canica utilizando un petardo. Esa versión no fue aceptada por la comunidad universitaria y por otros colectivos, que en los últimos días protagonizaron protestas en varias partes del país. En algunos casos se registraon choques con la Policía.

La muerte se produjo en una manifestación en demanda de mayor presupuesto público para la UPEA.