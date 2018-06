Evo: La Paz no rechaza el nuevo Palacio, sino los políticos de mentalidad colonial

LA PAZ |

El presidente Evo Morales afirmó hoy que la población paceña no rechaza la construcción del nuevo Palacio de Gobierno, sino solamente algunos políticos de mentalidad colonial que nunca quisieron el cambio en Bolivia.

"La Paz es sede de Gobierno, La Paz es la imagen ante todo el mundo, cómo no podemos dotarnos de buena infraestructura para administrar y servir al pueblo boliviano. Sé que no es el pueblo paceño el que rechaza la `Casa del Pueblo´, sino algunos políticos que nunca han querido cambiar Bolivia y hay que entenderlos, es la mentalidad colonial, es la mentalidad sumisa a intereses externos", aseveró.

Agregó que algunas personas no quieren cambiar Bolivia con el pretexto de patrimonio, pero al mismo tiempo se observa que antiguas construcciones se caen a pedazos en plena Plaza Murillo, donde está el Palacio.

"Alguna gente no quiere cambiar Bolivia, so pretexto que es patrimonio, no quiere que se toque, pero pueden ver en la esquina un patrimonio colonial que se cae de pedazo en pedazo y da mala imagen a la plaza Murillo y al pueblo paceño. A veces yo digo el cambio es duro pero necesario para la buena imagen de nuestra querida Bolivia", manifestó.

La llamada Casa Grande del Pueblo está construida sobre 1.068 metros cuadrados y tiene 24 pisos, helipuerto, sauna, gimnasio, un piso exclusivo para el Presidente, entre otros lujos.