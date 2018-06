Tía de subteniente dice que su sobrino no rompió la cadena de mando

La tía de Cristian C., el subteniente de la Policía acusado de haber disparado una canica al universitario Jonathan Quispe, declaró hoy en El Alto que su sobrino es inocente y que la cadena de mando no se rompió en ningún momento.

"Él (Cristian) es inocente, mi sobrino no rompió la cadena de mando, ellos siguen órdenes superiores", aseveró la tía del uniformado.

La familiar que hoy habló comn los medios se dirigió al Ministro de Gobierno, Carlos Romero, para pedirle que haga una "buena investigación", enfatizando en la inocencia de C.C.

"Sabemos que él es inocente y todos saben, señor Ministro haga una buena investigación eso es lo único que le digo, pero él es inocente", dijo.

Expresó que desde ayer no han podido hablar con Cristian y aseveró que el día del conflicto C. C. habría estado arrestado.

A la pregunta de varios periodistas, sobre si el subteniente está siendo utilizado como chivo expiatorio para librar de responsabilidad a sus superiores, la tía respondió que "sí", sin ampliar mayores declaraciones al respecto.

Ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó en una conferencia de prensa que el autor de la muerte de Jonathan Quispe, fue el subteniente de la Policía, C. C. y aseguró que el oficial habría actuado de forma autónoma deslindando de toda responsabilidad a la Policía Boliviana

Por su parte el abogado de Cristian informó que el uniformado se acogió al derecho a guardar silencio y recordó que las leyes bolivianas garantizan el derecho a la presunción de inocencia.