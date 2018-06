Suman las voces para investigar más casos que impliquen a policías

Después de que la Policía identificara al presunto autor de la muerte del universitario Jonathan Quispe (20) y presentara como el autor del disparo al oficial Cristian C. C., representantes de dos casos emblemáticos como la muerte de cinco cooperativistas mineros y de la joven Ana Lorena Tórrez que murió durante el asalto a la joyería Eurochronos, en Santa Cruz, piden ampliar las indagaciones, dar con los autores y mayor celeridad.

El subteniente de la Policía fue presentado en conferencia de prensa conjunta del ministro de Gobierno, Carlos Romero; el comandante de la Policía, Alfonso Mendoza, y el fiscal general, Ramiro Guerrero, como autor de la muerte del universitario durante la represión a una movilización que exigía mayor presupuesto. Ante esta celeridad y efectividad, personas ligadas a otros casos en los que se cuestionó el accionar de los efectivos del orden demandan a las autoridades volcar todos los esfuerzos y logística, al igual que en el caso del universitario, en el que, debido a la presión, presentaron resultados en siete días.

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedencomin) La Paz, Simón Condori, lamentó que durante 21 meses no se haya esclarecido la muerte de cinco cooperativistas mineros como resultado de los enfrentamientos con la Policía que se registraron en Panduro (La Paz) y Sayari (Cochabamba).

El dirigente expresó su preocupación por la tardanza al expresar que el Ministerio Público tiene que actuar con la celeridad del caso para dar con los autores o autor que quitó la vida a sus compañeros mineros y que no quede en la impunidad.

“Lastimosamente, de los cinco compañeros fallecidos no hay justicia, no sabemos muy bien de dónde ha venido el orden para meter armas de fuego y, lastimosamente, que necesariamente como bolivianos y paceños pedimos que la justicia sea igualitaria para todos, funcionario público y el cooperativista”, dijo.

Asimismo, manifestó la necesidad de aplicación de la justicia imparcial también para sus compañeros detenidos, que, sin tener culpa alguna, se encuentran en centros penitenciarios del país.

“Ustedes saben muy bien que tal vez por el fallecimiento del viceministro (Rodolfo) Illanes quieren sentenciarlos a nuestros compañeros, exdirigentes que en ese entonces nada tenían que ver. Por ser dirigentes quieren sentenciarlos a 30 años de cárcel”, señaló.

Diferentes versiones

En tanto, el abogado de la familia de Ana Lorena Tórrez, Adhemar Suárez, informó que, a petición de los familiares, se está demandando a las autoridades dar a conocer el nombre del efectivo policial que habría acabado con la vida de la joven.

“Este caso guarda una íntima relación con este caso, porque no se olviden que ni bien ocurre la matanza de cinco personas en Eurochronos inmediatamente, el Ministro (Carlos Romero) dice ‘señores, la muerte de Ana Lorena se debe a un disparo con arma de fuego de un captor’”. La segunda versión fue que provino del interior del edificio contiguo y, finalmente y gracias a los dos informes, “aparece la verdad intangible para unos y tangible para otros, es que ese balazo provino de la Policía”. Al caso Eurochronos y cooperativistas, antecedió el de los cocaleros de La Paz que también fueron heridos con caninas y los dirigentes de Colomi, en Cochabamba, donde una persona falleció por ese proyectil.

Tres casos similares. En los últimos meses se registraron tres muertes por canica: Colomi, Santa Cruz y El Alto.

DATOS

15 de mayo. La Universidad Pública de El Alto convoca a la primera marcha exigiendo más presupuesto.

24 de mayo. Los universitarios, docentes y administrativos salieron en una marcha y bloquearon varias calles. Un operativo policial se despliega para controlar la movilización.

Muerte de Jonathan. Cerca a las 13:00 del jueves 24 de mayo, se confirma la muerte de Jonathan Quispe durante el enfrentamiento con la Policía.

DECLARACIONES "Él ha alterado la escopeta con la introducción de una esfera, una bolita (…) es un elemento de responsabilidad individual". Jhony Aguilera. Director Felcc-La Paz "Una duda muy grande. No nos han demostrado fehacientemente si es él que dispara, si es él que se encontraba en el lugar". Paola Barriga. Abogada de la familia de Jonathan

PIDEN INVESTIGAR A JEFES POLICIALES Y A ROMERO

Pese a la presentación del supuesto responsable de la muerte de Jonathan Quispe, las medidas de presión de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no sólo se mantienen inalterables, sino que se radicalizan y se prevé un paro cívico para este lunes en repudio a la acción que segó la vida del joven y para exigir al Gobierno atienda sus demandas. La Fejuve de El Alto declaró un paro de 48 horas a partir del lunes con bloqueos.

Surgen versiones que ponen en duda que el presunto responsable, subteniente Cristian C. C., haya sido el autor del disparo o que las autoridades superiores no hayan tenido conocimiento de las operaciones. La abogada de la familia, Paola Barriga, expresó su indignación por la nueva versión que dio el ministro Carlos Romero de que el subteniente hubiera actuado de manera autónoma.

“Para nosotros, no es real la autoría de este subteniente, es falso, no somos estúpidos. No le cree nadie que actuó de forma autónoma, pero nosotros vamos a continuar y pedir que se amplíe la querella contra el ministro Romero y los jefes de la Policía Boliviana, por la figura legal de uso de armas no convencionales”, indicó. En tanto, el ministro Romero señaló que se trata de una trama política el pedido de su renuncia al cargo.

“Si piden la renuncia del Ministro de Gobierno, hay que hacer lo contrario”, respondió.