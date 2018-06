Dudas de un plan para quitar vidas hizo tambalear fallo contra “Goni”

La ausencia de pruebas de un plan para quitar vidas humanas fue el principal argumento que usó el juez James I. Cohn de EEUU para revocar el fallo que encontró culpables al exmandantario Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, según un resumen del documento de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

El fallo del juez Cohn revocó el fallo del jurado ciudadano estadounidense que el 3 abril encontró culpables a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, quienes fueron condenados a pagar una indemnización de 10 millones de dólares en compensación a los demandantes en un juicio civil que se realizó en Estados Unidos, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

El informe establece que el juez falló a favor del expresidente y el exministro, porque los demandantes no demostraron con los requisitos mínimos la evidencia de un plan extrajudicial. También que los soldados hubieran disparado deliberadamente a los civiles de acuerdo a lo que dicta la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA) y las resoluciones de la Corte del Onceavo Distrito de Apelaciones.

Primero

Los demandantes abandonan su argumento de que el jurado puede inferir la existencia de un plan. El argumento principal fue que hubo una “campaña generalizada” donde soldados bolivianos recibieron órdenes de disparar de forma indiscriminada a civiles, resultando en el fallecimiento de 60 personas.

Pero la defensa también demuestra que en septiembre y octubre de 2003, no solamente el país estaba en crisis, sino que había conflictos en cada lugar donde uno de los familiares de los demandantes falleció.

Por ejemplo, el juez alega que está confirmado y no se cuestiona que el comboy que rescataba turistas fue emboscado en Warisata. Luego, habían bloqueos masivos en El Alto y La Paz, que las cisternas con hidrocarburos y medicinas fueron atacadas con rifles y dinamitas el 12 de octubre y que hubieron ataques a los militares en la zona sur de La Paz el 13 de octubre.

Segundo

El argumento de los demandantes es que los acusados fueron advertidos de no utilizar la fuerza militar pero lo hicieron de todas formas, no demuestra que los familiares fallecieron de forma deliberada. El principal problema con este argumento es que no hay evidencia que los militares dispararon intencionalmente contra los civiles.

Tercero

Los demandantes argumentan que toda la evidencia presentada durante el juicio permite al jurado inferir que hubo homicidios deliberados. La Corte no puede concluir que esta inferencia sea razonable y por tanto la evidencia es insuficiente.

La falla de los demandantes fue presentar evidencia que respalde una inferencia razonable de que la muerte de los familiares fue planificada y deliberada.

Reacciones

Aunque queda abierta la apelación del fallo, la acusación anunció que hará prevalecer el fallo del jurado. El ministro de Justicia, Héctor Arce, cuestionó, en conferencia de prensa, que una sola persona como el juez James I. Cohn haya utilizado la regla 50 “poco clara para anular un fallo dictado por un tribunal ciudadano. Dijo: “Es reprochable y como Gobierno nacional lo lamentamos profundamente”.

En abril, el jurado ciudadano halló por unanimidad culpables de “muertes extrajudiciales” al expresidente y el exministro.

SEPA MÁS

El jurado ciudadano deliberó seis días

Diez personas integraron el jurado ciudadano y la deliberación se extendió por seis días. Aún quedan dos instancias para apelar.

Víctimas presentan primera demanda

Las víctimas de “octubre negro” plantearon su primera demanda en 2003 en EEUU, pero fue rechazada.

El segundo proceso de los familiares

En 2008, los demandantes volvieron a presentar el proceso ante una corte civil de EEUU invocando la Ley TVPA y con el argumento de que existió un plan para “muertes extrajudiciales”.

El caso se realiza como un proceso civil

El juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada se desarrolla por la vía civil, por lo que, no se dictará sentencia, sino reparación de daños.