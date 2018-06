Alcalde de Achocalla es denunciado por golpear a una concejal

La concejal Mary Carmen de la Cruz Mamani denunció hoy que fue agredida físicamente por el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja Huanca del Movimiento al Socialismo (MAS).

"El alcalde Dámaso, en estado de ebriedad, me dio un golpe en mi rostro, directamente me sorprendió con el golpe y yo me caí al piso. Él quiso aprovechar aquello para agredirme nuevamente, pero lo agarraron y se escapó", relató.

Según la concejal, que llegó a La Paz para formalizar su denuncia ante la Fiscalía, la agresión se registró el pasado 1 de junio después de que se suspendió una sesión del Concejo Municipal de Achocalla en la comunidad de Pacajes.

Explicó que en esa sesión se debía rendir un informe de actividades, pero fue suspendida a petición de las mismas autoridades y organizaciones sociales.

"Las autoridades mismas suspendieron por la poca participación y la mala convocatoria que hizo el directorio del concejo", dijo.

Además, la concejal aseguró que no es la primera vez que sufre una ofensa de parte del Alcalde.

Indicó que el 2017, la autoridad municipal ordenó la distribución de una serie de panfletos en su contra.

Según la concejal, en la administración municipal se registraron varios hechos irregulares, como casos de nepotismo, y como ella realiza un trabajo de fiscalización, ahora enfrenta agresiones.

"En varias oportunidades he mandado peticiones de informe escrito y peticiones de informe oral por temas de la contratación de personal, POA de 2017 y adjudicación de obras, pero no dieron curso", lamentó.