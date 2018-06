Rada descalifica paro cívico de El Alto y pide diálogo sin presencia de Morales

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, descalificó hoy el paro cívico de 48 horas que se cumplió en El Alto en demanda de un aumento presupuestario y la modificación de la Ley 195, respecto a la asignación de recursos por concepto de coparticipación tributaria.

Asimismo, Rada convocó nuevamente a la UPEA a participar de una mesa de diálogo, aunque sin la presencia del presidente, Evo Morales. “Nuevas condiciones lo único que buscarían es inviabilizar el diálogo. Seguramente habrá corrientes radicales que pretenderán alargar el conflicto”, indicó.

“Lo que intentó convertirse en un conflicto de todo El Alto, ese intento no ha prosperado y no logró su objetivo (...). Se perjudicó los objetivos de la propia UPEA, restándole apoyo ciudadano. Hemos visto una actitud apática por parte de la ciudadanía alteña que de esta manera no se sumó a esta medida que fracasó”, dijo Rada.

Asimismo, señaló que el paro de 48 en el Alto “conformando sobre todo por estudiantes y funcionarios de la Alcaldía” no tuvo respaldo de transportistas, sectores vecinales, juntas escolares, sectores gremiales y trabajadores en general.

La comitiva de ministros para abrir la mesa de diálogo está conformada por el ministro de Educación, Roberto Aguilar; el de Economía, Mario Guillen; la de Culturas, Willma Alanoca; el de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas y de la Presidencia, Alfredo Rada.

“Los dos temas importantes (que se deben tocar en esta mesa de diálogo) serán el de la transparencia y de la calidad educativa”, agregó la autoridad de Gobierno.

Finalmente, Rada dijo que el aumento presupuestario es posible, pero en la medida de las posibilidades del Gobierno y de los recursos del Tesoro General del Estado (TGN).

“El Gobierno ratifica que está garantizado el funcionamiento de la UPEA. En ningún momento estuvo en riesgo de cierre esa universidad (...). El diálogo está abierto pero debe ser responsable”, enfatizó el ministro de la Presidencia.

Entretanto, la UPEA mantiene el pedido de renuncia de los ministros de Gobierno y Economía, Carlos Romero y Mario Guillén. También exigen reunirse únicamente con el presidente Morales.

Asimismo, piden que se den con el autor material de la muerte del estudiante Jonathan Quispe, quien producto del impacto de una canica falleció el 24 de mayo, en una de las marchas de la UPEA que fue intervenida por la Policía con gases lacrimógenos.

El 31 de mayo, el ministro de Gobierno y el fiscal general, Ramiro Guerrero, junto al comandante de la Policía, Faustino Mendoza, presentaron al a un subteniente de las fuerzas del orden como responsable de la muerte del estudiante.