Evo justifica viaje a Rusia y asegura que es para firmar acuerdos hidrocarburíferos

LA PAZ |

El presidente Evo Morales justificó hoy su viaje a Rusia, a pocos días de inaugurarse el Mundial de fútbol, y aseguró que su llegada a ese país será para firmar acuerdos de inversión en hidrocarburos en Bolivia y no para otras actividades.

"El martes estoy viajando a Rusia. Están diciendo que voy a gastar un millón a dos millones de bolivianos. Saben hermanos en Rusia vamos a firmar una inversión de mil millones de dólares para el tema de hidrocarburos", indicó Morales durante el acto de entrega de un puente en el trópico de Cochabamba.

En abril pasado, el canciller Fernando Huanacuni informó que el primer mandatario tiene previsto la reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin el 14 de junio, día en que precisamente se inaugurará la cita mundialista. Posteriormente, el jefe de Estado viajará a China para cerrar acuerdos para la exportación de café, soya quinua y otros productos.

Para la oposición se trata de un periplo que tiene como primer objetivo asistir al acto inaugural de Rusia 2018, tal cual hizo en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Esto provocó un serio cuestionamiento a Morales por priorizar un viaje en medio de los conflictos con la UPEA y erogar un gasto de más de dos millones de bolivianos, según Samuel Doria Medina, "utilizando dinero de los bolivianos".

Sin embargo, para el Presidente solo se trata de acusaciones sin fundamento, ya que las reuniones se planifican con mucho tiempo de anticipación "Son negociaciones que hay que hacer y nos programan con años, con China se programado faltando dos años para su realización", agregó.

También aseguró que las acusaciones y ofensas de los opositores "no le molestan", ya que soportó peores momentos durante su lucha sindical en el trópico cochabambino. "Me dijeron narcotraficante, asesino, Bin Laden andino, mafia cocalera, y no me asusta, lo que me preocupa es lo que entre nosotros nos peleamos y dividimos, eso si me molesta", refirió.