Las Policías de Santa Cruz y Cochabamba buscan a sicario

El comandante de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles, informó ayer que se realizan operativos de forma conjunta con los uniformados de Cochabamba para dar con el paradero de Andrés Avila, identificado como uno de los sicarios de Pablo Suárez, quien fue acribillado el pasado domingo.

La última vez que fue registrado por cámaras de seguridad fue el lunes —un día después del hecho— en el aeropuerto de Viru Viru comprando pasajes y en la sala de preembarque con destino a Cochabamba.

“Tenemos información fehaciente, verdadera que (Andrés Ávila) ya no se encuentra en Santa Cruz”, dijo Siles ayer a la red Unitel.

Agregó que está coordinando con la Policía de Cochabamba para ubicar el lugar donde se encuentra este sujeto y así aprehenderlo.

El Comandante de la Policía señaló también que ya se hace el trámite para que la imagen y nombre del principal sospechoso de la muerte de Suárez sean registrados en la Interpol. “Estamos haciendo el trámite respectivo. He pedido a Interpol (de Santa Cruz) y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que hagan un informe de petición para que la Policía de los diferentes países especialmente de los países que nos rodean” estén notificados.

En tanto, la Fiscalía ya secuestró la moto y el vehículo que fueron utilizados para perpetrar el crimen. También citó a declarar a varias personas, entre ellas a las que acompañaban a Suárez cuando fue acribillado, se trata de su hijo y su pareja. Además de Andrés Ávila, existen por lo menos otras dos personas que habrían participado del asesinato del piloto beniano, que también tenía antecedentes por narcotráfico.

La Policía maneja dos hipótesis, aunque se inclina más por una: el tema de narcotráfico. La primera señala que Pablo Suárez no habría cumplido con una entrega de droga hacia el Brasil, por lo que le pidieron que pague por la no entrega, pero él no lo hizo.

La otra hipótesis señala que la muerte de Pablo Suárez responde a un tema pasional.

VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

Óscar Andrés Ávila Méndez, oriundo de Beni, el sujeto que causó la muerte del piloto Pablo Suárez Alipa, enfrentó un proceso por narcotráfico el 21 de septiembre de 2008, informó el comandante departamental Alfonso Siles.

Para la Policía no caben dudas de que Ávila fue el autor de los disparos contra el piloto, que también era beniano y que estuvo preso en Brasil por delitos relacionados al narcotráfico el año 2003.

Se sabe también que Ávila y Suárez tuvieron una relación por lo menos de negocios.