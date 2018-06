La UPEA anuncia marchas y movilizaciones para mañana; convoca a otros sectores

LA PAZ |

Luego de rechazar la propuesta del Gobierno, docentes y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), anunciaron nuevas movilizaciones para los días siguientes. Circula una convocatoria de la comisión de movilizaciones y el rectorado de la casa superior de estudios, que anuncia una marcha para mañana martes a las 8.00.

La nota firmada por dirigentes docentes y estudiantes convoca a otros sectores y hace un llamado a padres de familia, juntas vecinales, gremiales y otras organizaciones sociales a marchar en demanda de mayor presupuesto para la UPEA.

La propuesta del Gobierno incluye cinco puntos, uno de ellos ofrece a la universidad alteña un soporte financiero de 70 millones de bolivianos que fue concretada por las autoridades luego de más de seis horas de negociación.

Sin embargo, fue rechazada y una comitiva de docentes y estudiantes instalaron una huelga de hambre en ambientes de la Vicepresidencia, donde horas antes se había instaurado la negociación entre gobierno y UPEA.

El rector de la universidad alteña, Ricardo Nogales, dijo que los 70 millones no son suficientes para el funcionamiento de la UPEA y envió una nota dirigida al vicepresidente, Álvaro García Linera, donde expresa que además de no cumplir con el requerimiento económico demandado en la propuesta de modificación de la ley 195, tampoco garantiza una sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.

"No se ha aceptado la propuesta porque no tiene nada de sostenibilidad para el tiempo, nos han propuesto 70 millones de bolivianos, no alcanza, prácticamente ni siquiera para esta gestión. Por tanto la comisión se ha declarado en huelga de hambre", dijo Nogales a los medios de comunicación al salir de la reunión con autoridades gubernamentales.

Minutos antes, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, ponía en conocimiento la propuesta de cinco puntos. "Hemos hecho una propuesta que desde nuestro punto de vista es una propuesta que permite incorporar un punto de solución a este conflicto y que da respuesta a una demanda de la UPEA en términos que no afectan a terceros, que pueden ser cumplidos por el tesoro general de la nación", dijo Rada.