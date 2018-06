UPEA y Gobierno intentarán dialogar nuevamente; proponen asignar recursos del TGN

El vicepresidente, Álvaro García Linera, en conferencia de prensa, aseguró hoy que el pedido de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) para la modificación de Ley 195 de coparticipación tributaria es inviable y es un tema que esta “casi cerrado”.

La autoridad dijo que el Gobierno planteará “otra ruta” que consiste en la asignación permanente de recursos provenientes del Tesoro General de la Nacional (TGN).

“Es complicado la modificación de la ley y eso significa que hay que quitarle a alguien. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por ejemplo ya ha pronunciado que no va a permitir que le toquen su porcentaje y lo mismo los municipios”, dijo el vicepresidente.

En este contexto, García Linera informó que se recibió una carta del rector de la UPEA, Ricardo Nogales, para que hoy a las 11:00 se reinstale el diálogo.

“Estamos poniendo que reiniciemos el dialogo hoy en instalaciones de la Vicepresidencia. Confiamos que debemos encontrar una salida que satisfaga a los estudiantes alteños y que no afecte a otros sectores”, señaló García Linera.

Por su parte, Nogales, en contacto telefónico con Los Tiempos, confirmó la asistencia a este nuevo intento de diálogo y dijo que la postura permanente de la UPEA es la modificación de Ley 195 de coparticipación tributaria.

El pedido de la UPEA consiste en un incremento de 0,35 por ciento a 2 por ciento de la coparticipación tributaria, equivalente a 600 millones de bolivianos. El Gobierno ofrece 40 millones de bolivianos y la casa superior de estudios indica un déficit total de 168 millones.

Sin embargo, Nogales aseguró que escucharán a detalle la propuesta del Gobierno para una asignación permanente de recursos provenientes del TGN. “Eso es lo que queremos, que se permanente y que en unos 10 años estemos tranquilos”, agregó.

“El año pasado hemos salido con 40 millones de bolivianos y eso no ha servido, apenas hemos llegado al mes de noviembre y no ha alcanzado (...). Pedimos un poquito de sentido común al final salimos con 75 millones de bolivianos más el déficit de solo un año. Lo que pedimos no es solo para esta gestión, es una proyección hacia los 10 años posteriores”, enfatizó el rector de la UPEA.

Entretanto, hoy se llevan adelante marchas de estudiantes de la UPEA para exigir al Gobierno una “adecuada” asignación de recursos. “Esperemos que con esto termine todo, mientras las movilizaciones son permanentes”, concluyó Nogales.