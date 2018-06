55 empresas a nivel nacional están autorizadas para comercializar embutidos

Un total de 55 empresas nacionales están autorizadas para comercializar embutidos durante las fiestas de San Juan. Seis quedaron fuera de norma tras no cumplir el registro epidemiológico del Ministerio de salud.

“Las 55 empresas cumplen con la inocuidad y la calidad alimentaria que son determinadas bajo tres parámetros: fisicoquímico, microbiológico y toxicológico. Una vez hecho el análisis se certifica la calidad y se autoriza a las empresas para poner en el mercado sus productos”, afirmó el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado.

Explicó que los análisis que realiza el Ministerio de Salud, a través del Laboratorio de Referencia Nacional son tres. “El toxicológico verifica si el producto está dentro los parámetros del nitrito de sodio, un conservante que cuando sobrepasa los límites permisibles puede ser un detonante del cáncer”, señaló en un boletín de prensa.

“Se verifica la inocuidad, es decir que el producto no contenga ningún contaminante microbiológico y que no hayan bacterias que puedan generar algún tipo de enfermedad. El tercer parámetro es la detección de especies, ver que las salchichas sean de carne aptas para el consumo humano y no de otros animales como la del burro”, agregó.

Conozca la lista completa de todas las empresas autorizadas para comercializar embutidos: