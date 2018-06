García Linera: auditoría dice que UPEA no es confiable en el manejo administrativo

Un informe de auditoría que se realizó a la Universidad Pública de El Alto (UPEA) establece que esa institución académica no es confiable ni eficaz en el manejo administrativo, según aseguró hoy el presidente en ejercicio Álvaro García Linera.

"La universidad no fue eficaz en cumplimiento del POA, resumo, auditoría interna de la UPEA dice que no son confiables no son eficaces en el manejo de la plata, no lo dice el Gobierno lo dice su auditoría", señaló en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que esa auditoría operativa habla de ineficiencia en el cumplimiento de programas de inversión con fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pues sólo en 2016 la ejecución alcanzó a 20 por ciento.

García Linera cuestionó la movilización de la UPEA y aseguró que tiene recursos consolidados de 330 millones de bolivianos, tras el reciente ofrecimiento de 70 millones de bolivianos.

Paralelamente, indicó que cuenta con 130 millones de bolivianos que se encuentran en caja y bancos porque no gastó en anteriores gestiones, y otros 220 millones de bolivianos del IDH, ambos fondos de inmediata utilización, sólo en el caso del último debe acreditar ante el sistema universitario del país el número de estudiantes.

"Y si sobre eso, revisando la documentación se requeriría otro monto el Gobierno ha sido claro, cualquier aumento sobre la base de auditoría financiera administrativa de recursos", mencionó.

La UPEA demanda la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para obtener un 2 por ciento de recursos, y mantiene movilizaciones en la ciudad de El Alto y La Paz, además de piquetes de ayunadores.