Linera dice que todos los que gritan ´Bolivia dijo No´ son militantes de un partido

"Todos los que salen a gritar 21F son militantes de un partido político, está claro que se ha desatado una campaña electoral política", señaló el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

"Lo único que están demostrando es que la derecha política en todos sus partidos no tiene más que decir 'No' (...) su programa de gobierno es un trisílabo 'Bolivia dijo No'", acotó.

García Linera señaló hoy que estas protestas son una muestra de que ya inició "una carrera política desenfrenada".

García, en conferencia de prensa, se refirió a lo sucedido la pasada semana en Santa cruz, cuando un grupo de personas lo 'acorraló' con gritos de 'Bolivia dijo No'. "Estuve revisando y todos los jóvenes q estaban gritándome en Santa Cruz son de los Demócratas que aparecen en distintas fotos y videos con el Gobernador", afirmó.

La autoridad consideró que con este tipo de acciones la oposición "se daña a sí misma".

En Cochabamba, protestas en contra de la reelección del presidente Evo Morales se escucharon durante los eventos de los Juegos Suramericanos 2018.