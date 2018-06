Ministra López asegura que es "víctima de persecución" y llama misógino a Murillo

La ministra de Comunicación, Gisela López, se declaró hoy "víctima de persecución política" por parte del senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, que denunció el pago de sueldos a "guerreros digitales".

López acusó de "misógino" al senador de oposición y acotó a través de su cuenta de Twitter que recibe insultos y hostigaciones del legislador. "Hay una intencionalidad política de por medio con sesgo machista, con intencionalidad de atacar a una mujer, no son todos los ministros del gabinete, sobre todo varones, que reciben 10, 15 pedidos de informes de la oposición, sino somos las mujeres", declaró.

Me declaro víctima del mitómano y misógino más nefasto que tiene la oposición. Dice que me demandará penalmente, sigo esperando. Su odio por por las mujeres lo descontrola. Me insulta, me hostiga, me acosa políticamente. Prefiero demanda penal a que me mande suicidar.

