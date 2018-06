Romero niega la existencia de autores intelectuales en la muerte de Jonathan

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el hoy que la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe, que ocurrió el 24 de mayo, no tendría ningún autor intelectual.

"Nosotros no vamos a obstruir la investigación y jamás lo haríamos, pero quiero ser enfático, es decir, se manejó la hipótesis que había autores intelectuales, eso es absolutamente falso, por lo menos en lo que se refiere al Ministro de Gobierno", indicó, citado en ABI.

Por la muerte del universitario, un subteniente de Policía fue detenido y actualmente guarda detención preventiva en el penal de San Pedro.

"Hemos presentado los trabajos de peritaje a la justicia y corresponde que (en el ámbito judicial) se esclarezca", agregó Romero.

Finalmente, el ministro dijo que no renunciará a su cargo, pese al pedido de la UPEA. Aseguró que no infringió ninguna norma.

Romero afirmó que "el ministerio de Gobierno no obstruirá las investigaciones sino que al contrario, coadyuvará para que se aclaré el caso y para eso presentó peritajes a las autoridades judiciales".

"No he considerado renunciar porque yo no he hecho nada malo para renunciar, no he delinquido, ni he comprometido ninguna acción de contravenciones o de infracciones", apuntó.

Lamentó que existan especulaciones sobre el uso de armas en este caso y negó haber amenazado con procesos penales a las personas que hablaron sobre ese tema.

Romero mostró predisposición para que se investigue el armamento policial porque no hay ninguna irregularidad ya que todo el equipamiento está respaldado con documentos.